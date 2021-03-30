AZ疫苗血栓疑慮 德國柏林邦再度讓60歲以下民眾停打

由於英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 疑似造成血栓等問題，德國 柏林邦再度暫停對60歲以下民眾接種AZ疫苗。

柏林市衛生官員卡萊奇（Dilek Kalayci）今天表示，這項決定是在德國16個邦的代表開會之前所做的預防措施，在此之前德國醫療監管機構宣布有31人最近接種AZ疫苗後出現罕見血栓問題，其中有9人喪命。

在德國負責審批疫苗的官方機構保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）指出，31起血栓案例中，除了2起案例外，其他案例都是20歲至63歲女性。

另外，柏林邦夏里特醫院（Charite）及維汪提斯診所（Vivantes）的發言人今天都表示，已經暫停對55 歲以下女性接種AZ疫苗。

醫院的這項作法是因為有報導指稱，有民眾接種AZ 疫苗後出現罕見但嚴重的血栓，或是出血問題，甚至有些人不幸喪命，而這些問題主要發生在年輕女性身上。

夏里特醫院表示，在等候最終評估時，採取這樣的行動是預防性作法。但醫院人員接種AZ疫苗後並未出現併發症 。

維汪提斯診所的發言人也說，暫停向年輕女性接種疫苗是一種預防措施。

許多歐洲國家在本月稍早調查AZ疫苗疑釀血栓事件時，都曾短暫停止使用這款疫苗。

加拿大衛生官員昨天表示，他們將停止向55歲以下民眾提供AZ疫苗，並要求依據年齡和性別，對接種AZ疫苗的益處和風險進行新的分析。