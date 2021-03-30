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日本印尼2加2會談 同意加強安保合作牽制中國

中央社東京30日專電
印尼外長勒特諾（Retno Marsudi，左一）及國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto，左二）今天在東京，與日本外相茂木敏充(右二)及防衛大臣岸信夫(右一)舉行「2加2會談」，並簽署一項促進雙方防衛裝備及技術轉移協定。美聯社
印尼外長勒特諾（Retno Marsudi，左一）及國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto，左二）今天在東京，與日本外相茂木敏充(右二)及防衛大臣岸信夫(右一)舉行「2加2會談」，並簽署一項促進雙方防衛裝備及技術轉移協定。美聯社

日本印尼今天在東京舉行「外交及國防部長會議」（2加2會談），簽署由日本提供防衛裝備及技術的協定。雙方同意加強安全保障領域合作，牽制擴大海洋行動的中國

日本每日新聞報導，這是日本與印尼之間第2度召開外交國防部長會議（2加2會談），上一次是2015年12 月。

日本方面今天由外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫出席；印尼方面由外交部長勒特諾（Retno Marsudi）、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）出席。

在舉行這場2加2會談前，日本首相菅義偉已先接見勒特諾與普拉伯沃，舉行會談。菅義偉在會談時表示，對於中國海警局（相當於海巡署）2月開始實施海警船可動武的海警法等中國舉動，深感憂慮。

今天這場2加2會談上簽署了日本提供艦艇等給印尼的「防衛裝備品暨技術轉移協定」，這是繼與美國、英國、菲律賓、馬來西亞等國簽署後，第10國與日本簽署這類協定。

茂木在會談後聯合記者會上強調，簽署上述協定將成為日本與印尼兩國間擴大安全保障合作的基礎，將是共同應對區域威脅的象徵。

印尼有意提升海軍實力，日本考慮對印尼出口艦艇、飛機等。

在這場會談上，雙方針對揭櫫航行自由等「自由且開放印度太平洋」戰略構想的實現達成共識。針對中國擴大行動的東海及南海局勢，雙方也進行討論，日本有意提供漁業監視船等給印尼，協助印尼維護海洋權益。

緬甸軍警近日武力對付示威抗議民眾，造成多人死傷。針對緬甸局勢，這場2加2會談上，與會者都表達強烈憂慮。

印尼是東南亞國協（ASEAN）大國，但中國是印尼最大貿易夥伴，並獲得中國優先供應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫苗，從1月中旬起開始讓人民接種，印尼與中國關係緊密。

但在南海，印尼領土最北端的納土納（Natuna）群島附近，中國漁船頻頻違法捕撈，印尼對於中國實施海警法一事提高警戒。

報導說，對日本或美國等國而言，印尼是「自由且開放印度太平洋」要衝，與印尼加強安全保障領域合作關係，目的是要牽制中國的行動。

印尼 日本 中國

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