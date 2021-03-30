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長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

喝咖啡加速森林砍伐 7大工業國每年每人消耗4棵樹

中央社巴黎29日綜合外電報導
富裕國家對咖啡需求增加，加快熱帶地區森林砍伐速度。(Photo by Rodrigo Flores on Unsplash)
富裕國家對咖啡需求增加，加快熱帶地區森林砍伐速度。(Photo by Rodrigo Flores on Unsplash)

研究人員今天說，富裕國家對咖啡與黃豆等數十種商品的需求增加，加快熱帶地區的森林砍伐速度，G7國家每年每人平均導致其他地方損失4棵樹。

法新社報導，研究人員在「自然生態學與進化」（Nature Ecology & Evolution）期刊內寫道，就算北美洲與歐洲擴大國境內的森林覆蓋率，南半球透過抵銷計畫與直接支付等方式減緩森林消失的努力，依舊趕不及富裕國家對商品的需求。

這是第一份以各國量化數據分析富國進口品如何導致森林遭砍伐的報告，顯示七大工業國集團（G7）國家中的每一個人，平均每年導致其他地方損失4棵樹。

研究人員發現，2015年，在所有檢視的資料庫中能取得資料的最後一年，共有30多億棵樹遭砍伐。

有5個G7國家，包括日本、德國、法國、英國與義大利，有91到99%的「森林砍伐足跡」出現在外國，其中一半在熱帶地區。

森林砍伐足跡在中國與印度的成長最為快速，但人均森林消失量仍遠低於富裕國家。

日本京都綜合地球環境學研究所（Research Institute for Humanity and Nature）的環境模型與繪圖專家、報告主要執筆人阮天煌（Nguyen Tien Hoang，譯音）說：「大部分的森林都位於較貧窮國家，這些國家受到經濟誘因驅使而砍伐樹木。」

他說：「我們的研究顯示，富國因為對商品所有需求，進而鼓勵砍伐森林。」

阮天煌指出，舉例來說，德國對可可的消耗量對象牙海岸與迦納的「森林構成很高風險」。

同時，坦尚尼亞森林遭砍伐，與日本對農產品的需求有直接關聯。

越南，西原（Central Highlands）森林消失主要與美國、德國與義大利喝咖啡的民眾有關；在越南北部，導致森林消失的元凶是輸往中國、越南與日本的出口品。

用於食品與生物燃料的棕櫚油，是導致印尼森林消失的主因，而巴西有一大片森林遭摧毀，是為了生產牛肉、大豆與蔗糖產品。

根據衛星數據，2019年，熱帶地區每6秒鐘便有一座足球場大小、主要為老樹的森林遭砍伐，森林消失面積共達3萬8000平方公里。

日本 越南 G7

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