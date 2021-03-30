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疫源調查報告無結論 譚德塞籲續查實驗室外流理論

中央社日內瓦30日綜合外電報導
世衛秘書長譚德塞呼籲調查人員，更深入探索病毒可能由實驗室流出的理論。美聯社
世衛秘書長譚德塞呼籲調查人員，更深入探索病毒可能由實驗室流出的理論。美聯社

世界衛生組織（WHO）今天公布對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭的調查報告，未提出明確結論。世衛秘書長譚德塞呼籲調查人員，更深入探索病毒可能由實驗室流出的理論。

世衛組織指派的國際專家赴中國訪查後，與中國專家共同提出這份報告，其中沒有任何具體的結論，而是羅列了各種可能的假設狀況。譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對這項拖延甚久的報告表示歡迎，認為大大有助了解疫情起源。

不過，他在對世衛組織會員國簡報時也強調，這項報告也「提出必須要進一步研究的更多問題」。

根據法新社預先所見內容，報告中判斷病毒由實驗室流出的假設狀況「非常不可能」發生，並認為病毒的源頭非常有可能是蝙蝠，並經由中介動物傳染給人類。

但譚德塞呼籲調查人員繼續深入探索病毒由實驗室流出的理論。他說：「雖然調查小組推斷病毒由實驗室外流的假設狀況最不可能發生，此事仍須進一步調查，可能要由特殊專家組成的更多調查小組進行，我已準備好派出更多小組。」

譚德塞也表示，國際專家小組表示，他們在中國時「要取得原始資料遭遇困難」，他對此表達關切。

他說：「我期待未來合作進行研究時，能更適時和廣泛分享資料。」

疫情蔓延全球已超過一年，共造成將近280萬人死亡，若干國家仍致力對抗再度爆發的數波疫情。

譚德塞 世衛 疫情

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