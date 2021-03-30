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軍政府打壓媒體 緬甸記者四處躲藏冒死傳遞訊息

中央社曼谷30日專電
緬甸軍政府以大規模武力血腥鎮壓示威者，民眾四處逃散。(美聯社)
緬甸軍政府以大規模武力血腥鎮壓示威者，民眾四處逃散。(美聯社)

緬甸軍方全面打壓新聞自由，第一線的新聞工作者遭遇前所未有的人身威脅，許多獨立媒體的記者和編輯冒著生命危險四處躲藏，只為了將第一手消息傳遞給世界。

緬甸軍方在2月1日發動政變，成千上萬民眾上街頭抗議，軍政府以大規模武力血腥鎮壓示威者，透過新聞畫面傳遍全世界，引起國際譴責。

軍政府因此開始瞄準報導的媒體，除了逮捕在現場報導記者，更直接對媒體下手，獨立媒體今日緬甸（Myanmar Now）辦公室3月10日遭搜索，軍政府隨後撤銷5家獨立媒體DVB、7 Days、今日緬甸、Mizzima以及Khitthit media執照。

即使被撤銷執照，這些獨立媒體仍以匿名方式，透過網站和社群媒體持續報導新聞。

隨著軍方鎮壓群眾力道越來越強，衝突場景越來越激烈，軍警看到正在報導的記者就抓，況且子彈不長眼，現場報導的媒體記者面臨的不只是新聞自由遭到打壓，更迫切的是人身安全問題。

一名在仰光的獨立媒體工作者接受中央社訪問指出，現在前線記者的處境和抗議者一樣危險，即使戴頭盔，也阻擋不了軍警的子彈，尤其，軍政府切斷手機網路，致使在前線的協調很困難，增加新聞工作難度。

他指出，記者開始躲藏，「但這樣下去可以存活多久？能躲多久？」

在新聞界工作10多年的獨立媒體資深編輯Zeya就是緬甸現在無數躲藏起來的新聞工作者之一。他告訴中央社，在政變後約一周，他們的編輯和記者就不再進公司而開始躲藏，以他自己為例，已經離開大城市躲在叢林裡，大家四散在全國各處，同事彼此都不知道對方的藏身之處，但會盡量定期互相確認彼此是否安全。

他說，由於手機網路被切斷只剩下有線網路可以使用，在第一線的記者拍照之後必須想辦法找有網路的地方，把照片傳給編輯，或利用電話報稿，再由編輯處理成新聞。

面對如此艱困處境，Zeya坦言對獨立媒體在緬甸的未來不抱任何希望，每個新聞工作者都非常憂心現況，但是「我們仍然要做好我們的工作，我們每個人都相信，做好新聞工作是我們的本分，現在比任何時候都更需要新聞報導」。

Zeya說，他想過辭職然後匿名工作，但就算不從事新聞工作，也會加入公民不服從運動上街抗議，在這個時間點，不管到哪裡、做什麼都是不安全的，「那麼不如想辦法做點事情，貢獻自己的力量。」

緬甸 手機 社群媒體

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