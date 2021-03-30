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義大利黑幫成員逃亡還拍烹飪影片 刺青露餡被逮

中央社羅馬29日綜合外電報導
義大利警方表示，一名逃亡多年的黑手黨成員，因為在YouTube上傳烹飪影片意外露出他的刺青，最終形跡敗露被逮。（圖取自facebook.com/InterpolHQ）
義大利警方表示，一名逃亡多年的黑手黨成員，因為在YouTube上傳烹飪影片意外露出他的刺青，最終形跡敗露被逮。（圖取自facebook.com/InterpolHQ）

義大利警方今天表示，一名逃亡多年並在加勒比海國家多明尼加低調過日的黑手黨成員，因為在YouTube上傳烹飪影片意外露出他的刺青，最終形跡敗露被逮。

路透社報導，義大利警方指出，53歲的比亞特（Marc Feren Claude Biart）24日在多明尼加首都聖多明哥（Santo Domingo）附近城鎮波卡契卡（Boca Chica）落網。比亞特5年多前輾轉從哥斯大黎加逃到波卡契卡。

比亞特因涉嫌參與黑手黨犯罪組織「勇者」（'Ndrangheta）的販毒行動，2014年遭義大利當局下拘捕令。「勇者」起源於義大利南部的卡拉布里亞（Calabria）。

比亞特被下令拘捕後就逃亡到中美洲，然後再逃往多明尼加的波卡契卡低調度日，並和當地許多義大利人保持距離。

警方指出，就連當地的義大利移民社群都以為他是外國人。

但比亞特犯了一個致命錯誤，他和妻子在YouTube上傳好幾支比亞特烹煮義大利菜餚的影片，儘管他十分謹慎沒在影片中露臉，但警方仍透過刺青認出他。

警方表示，比亞特落網後已在今晨被遣送到米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa airport）。

影片來源：YouTube Ministero dell'Interno頻道

義大利 YouTube 社群

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