長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪在蘇伊士運河擱淺並卡住河道近一周後，昨天終於脫困。媒體報導，從25日起協助清除長賜輪周邊泥沙的巨型挖泥船Mashhour是箇中關鍵。(美聯社)

巨型貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河 擱淺並卡住河道近一周後，昨天終於脫困。媒體報導，從25日起協助清除長賜輪周邊泥沙的巨型挖泥船Mashhour是箇中關鍵。

美國 財經新聞網「財經內幕」（Business Insider）報導，長賜輪（Ever Given）的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）表示，Mashhour每小時可清除2000立方公尺泥沙。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）主席雷比（Osama Rabie）也說，長賜輪周邊的挖泥工作多半由Mashhour完成，它讓拖船得以開始拖引長賜輪。

救援人員也使用其他體積較小、可以更靠近長賜輪的挖泥船。美聯社報導，所有挖泥船總共清除長賜輪周邊2萬7000立方公尺泥沙。

So, the #SuezCanal is blocked...



Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.



Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.



Vessel tracker: https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

除了挖泥船，長賜輪得以脫困，水位比平時滿潮高出1.5英尺（約46公分）的大潮也是助力。

「華爾街 日報」（WSJ）報導，每當滿月或新月時，月亮、地球、太陽排成一直線，對地球的引力更大，帶來更大的漲退潮。這種大潮每月會發生兩次。

而這次大潮適逢今年第一個「超級月亮」（supermoon），又擴大上述效應。超級月亮指的是滿月時，月球剛好在橢圓形軌道上最接近地球的位置（近地點），一年會發生數次。

隨著長賜輪脫困，如今焦點將轉向擱淺原因調查。儘管沙塵暴的強風普遍被視為主因，但蘇伊士運河管理局也已表示，人為或技術上失誤不能排除。

其中一個調查重點很可能是負責幫船長領航通過的兩名埃及運河領航員，以及有無聯繫失誤。