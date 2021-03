長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

巨型貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河 擱淺並卡住河道近一周後,昨天終於脫困。媒體報導,從25日起協助清除長賜輪周邊泥沙的巨型挖泥船Mashhour是箇中關鍵。

美國 財經新聞網「財經內幕」(Business Insider)報導,長賜輪(Ever Given)的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」(Bernhard Schulte Shipmanagement)表示,Mashhour每小時可清除2000立方公尺泥沙。

蘇伊士運河管理局(Suez Canal Authority)主席雷比(Osama Rabie)也說,長賜輪周邊的挖泥工作多半由Mashhour完成,它讓拖船得以開始拖引長賜輪。

救援人員也使用其他體積較小、可以更靠近長賜輪的挖泥船。美聯社報導,所有挖泥船總共清除長賜輪周邊2萬7000立方公尺泥沙。

