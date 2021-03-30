我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

延續川普政策 拜登鼓勵美外交官會見台灣官員

緬甸示威者死亡逾500人 可能爆發內戰

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

中央社開羅30日綜合外電報導
長賜輪在蘇伊士運河擱淺並卡住河道近一周後，昨天終於脫困。媒體報導，從25日起協助清除長賜輪周邊泥沙的巨型挖泥船Mashhour是箇中關鍵。(美聯社)
長賜輪在蘇伊士運河擱淺並卡住河道近一周後，昨天終於脫困。媒體報導，從25日起協助清除長賜輪周邊泥沙的巨型挖泥船Mashhour是箇中關鍵。(美聯社)

巨型貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺並卡住河道近一周後，昨天終於脫困。媒體報導，從25日起協助清除長賜輪周邊泥沙的巨型挖泥船Mashhour是箇中關鍵。

美國財經新聞網「財經內幕」（Business Insider）報導，長賜輪（Ever Given）的技術管理業者「貝仕船舶管理公司」（Bernhard Schulte Shipmanagement）表示，Mashhour每小時可清除2000立方公尺泥沙。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）主席雷比（Osama Rabie）也說，長賜輪周邊的挖泥工作多半由Mashhour完成，它讓拖船得以開始拖引長賜輪。

救援人員也使用其他體積較小、可以更靠近長賜輪的挖泥船。美聯社報導，所有挖泥船總共清除長賜輪周邊2萬7000立方公尺泥沙。

除了挖泥船，長賜輪得以脫困，水位比平時滿潮高出1.5英尺（約46公分）的大潮也是助力。

華爾街日報」（WSJ）報導，每當滿月或新月時，月亮、地球、太陽排成一直線，對地球的引力更大，帶來更大的漲退潮。這種大潮每月會發生兩次。

而這次大潮適逢今年第一個「超級月亮」（supermoon），又擴大上述效應。超級月亮指的是滿月時，月球剛好在橢圓形軌道上最接近地球的位置（近地點），一年會發生數次。

隨著長賜輪脫困，如今焦點將轉向擱淺原因調查。儘管沙塵暴的強風普遍被視為主因，但蘇伊士運河管理局也已表示，人為或技術上失誤不能排除。

其中一個調查重點很可能是負責幫船長領航通過的兩名埃及運河領航員，以及有無聯繫失誤。

蘇伊士運河 美國 華爾街

上一則

日媒：蘇伊士運河管理局恐提訴正榮汽船求償

下一則

義大利黑幫成員逃亡還拍烹飪影片 刺青露餡被逮

延伸閱讀

日媒：蘇伊士運河管理局恐提訴正榮汽船求償

日媒：蘇伊士運河管理局恐提訴正榮汽船求償
「大排長榮」啟示錄：當海怪巨輪遇上「彈性困境」

「大排長榮」啟示錄：當海怪巨輪遇上「彈性困境」
一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？

一場運河之亂…讓世界看見了美中「新冷戰」劇碼？
長賜輪終於脫困 蘇伊士運河通了

長賜輪終於脫困 蘇伊士運河通了

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河堵塞6天後，船體終於「再度浮起」，最新影片也顯示其船艏終於返回水面。（取材自蘇伊士運河官方臉書）

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

2021-03-29 01:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
長榮貨輪「長賜號」23日堵塞蘇伊士運河，造成航道雙向賭塞，不少報導開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡。（Getty Images）

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

2021-03-28 21:45
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

影／追緝惡棍：亞裔紐約地鐵遭非裔暴毆 勒頸昏厥

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕

疫情彷彿「瀕臨末日」 CDC主任哽咽：我感到害怕
注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此

注射疫苗後到CDC登記可換取疫苗護照？並非如此
紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」

紓困再發1400元？64國會議員支持「發到疫情結束」
說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台

說新冠病毒從武漢實驗室流出 馬州議員喊芮斐德下台