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圖輯／歷經7日救援 長榮長賜號揮別河岸

一張圖看 巨輪脫困 蘇伊士通了

編譯李京倫／綜合報導
長賜號29日成功脫淺，船身擺正，被拖船船隊拖往運河中段的鹹水湖大苦湖勘驗。（路透）
長賜號29日成功脫淺，船身擺正，被拖船船隊拖往運河中段的鹹水湖大苦湖勘驗。（路透）

美聯社報導，埃及蘇伊士運河航運服務商「萊思社」說，救援人員終於使長榮海運巨型貨櫃輪長賜號脫淺。路透報導，蘇伊士運河通了。

長賜輪脫困 運河通了。製表／陳韋廷、劉忠勇、田思怡、柯立偉
長賜輪脫困 運河通了。製表／陳韋廷、劉忠勇、田思怡、柯立偉

浮起瞬間 鳴笛歡呼不斷

萊思社說，長賜號29日重新浮起。在滿潮最高水位的有利條件配合下，拖船船隊成功把長賜號船首拖出泥沙，將長賜號拖往運河中段的鹹水湖大苦湖勘驗。

蘇伊士運河管理局發聲明說，長賜號完全浮起，運河將恢復通行。目擊者看到長賜號在動，航運數據追蹤公司的數據和「埃及電視台」畫面顯示，長賜號位於運河中央。

長賜號23日擱淺，經過挖沙清淤、拖船搶救並仰賴大潮協助，台灣時間29日中午先部分浮起局部脫困。拖船先將長賜號導正80%，原本距河岸僅4公尺的船尾，移動至距離岸邊102公尺處。當時長賜號尚未完全脫困，但周邊的拖船傳出歡呼聲和慶祝鳴笛聲。

塞船卡關 最慢3天紓解

埃及當局在當地時間11時30分大潮接近高峰時，恢復拖引行動，29日晚間終於讓長賜號完全脫困，開始移動。

運河管理局負責人雷比說，長賜號將往北移置到運河邊的鹹水湖大苦湖，檢視船隻狀況。長賜號開始移動後，管理局宣布運河航運即刻恢復。

根據全球航運權威媒體「勞依茲日報」，至少有453艘船等著通過蘇伊士運河。華爾街日報報導，不願具名的救援人員說，航道暢通後，「我們考慮優先讓牲畜船通過，因為這類船隻的飼料已用盡」。

為了盡快紓解塞船狀況，運河管理局料將在航道恢復通行之後，提高每天通過的船隻數量上限。世界航運評議會的資料顯示，在正常情況下每天上限106艘。雷比說，排隊的船隻可能要花兩天半到3天紓解。

保險叫苦 幾億歐元慘賠

埃及總統塞西29日在推特發文宣布：「儘管過程困難重重，今天埃及人成功終結船隻困在蘇伊士運河的這場危機。藉由埃及人之手，一切將恢復常軌，全世界可以安心，通過這條航運動脈的物資和必需品將可暢通。」這是塞西首次公開就長賜號事件發言。

國際信評機構惠譽指出，長賜號擱淺堵住蘇伊士運河，很可能造成再保險業數以億計歐元的損失。路透29日報導，產業人士24日透露，就算長賜號很快脫困，船東和保險業者仍將面臨數以百萬計美元的損失。

蘇伊士運河 保險 台灣

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