法國減肥藥美蒂拓致數百死 法院判過失殺人 罰318萬元

已故的施維雅董事長賈克‧施維雅(前中)，在2013年出庭。(美聯社)

法國史上最大宗醫藥醜聞案之一今天宣判，法國第二大藥廠施維雅的減肥藥美蒂拓（Mediator）因造成數百人死亡，今天被判過失殺人罪成立，並罰款270萬歐元（約318萬美元）。

法新社報導，施維雅（Servier）生產的糖尿病 暨減肥藥物美蒂拓原本在市場行銷達33年，服用人口約500萬，但在2009年因可能引發嚴重心臟問題而下架。然而早在下架前十多年，就首度傳出這類疑慮。

法國法庭審判長多尼（Sylvie Daunis）今天宣判時表示，施維雅知道美蒂拓相關風險已有好幾年時間，卻從未採取必要措施，反而「誤導」消費者，「造成大眾對公共衛生體系的信任降低」。

多尼判決施維雅加重詐欺罪、過失殺人罪和過失傷害罪成立，並處以270萬歐元罰款；施維雅前總經理塞塔（Jean-Philippe Seta）則被判處緩刑4年。勢力龐大的施維雅董事長賈克‧施維雅（Jacques Servier）已於2014年過世。

法國藥 品監管局也因延遲停用美蒂拓，「身為衛生監管機關嚴重失職」，今天被法院判決過失殺人罪和過失傷害罪成立，並判處30萬3000歐元罰款（約35萬7000美元）。這令法國藥品監管局的聲譽大大受損。

美蒂拓一開始是提供給肥胖者的糖尿病藥物，後來卻廣泛開給健康者用於抑制食慾。1999年傳出首宗與美蒂拓有關的心臟病 案例，10年後藥品才下架。約有500人被認為因服用這款藥物而死亡；但專家表示，總計致死人數可能達2100人。

已有數千名受害者和施維雅達成和解，根據藥廠說法，和解金總計近2億歐元（約2.35億美元）。

但仍有6500多名原告對施維雅提起訴訟，包括法國健保基金；合計索償10億歐元（約11.7億美元）。