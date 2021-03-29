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印尼擬與日本南海軍演欲加入Quad反中？專家這樣說

編譯陳韋廷／報導
日本與印尼2+2會談前夕，日本外相茂木敏充（右）29日先行會晤來訪的印尼外長勒特諾。Getty Images
日本與印尼2+2會談前夕，日本外相茂木敏充（右）29日先行會晤來訪的印尼外長勒特諾。Getty Images

日本印尼30日將在東京進行防長外長的2+2會談，兩國據悉正考慮在南海聯合軍演。專家表示，印尼此舉雖不一定代表將跟美國領導的「四方聯盟」（Quad）結盟，但展現出提升海上防禦能力的意願，來因應中國的威脅。

日印兩國防長料將在30日簽署協議，允許印尼向日本購買國防設備。澳洲獨立研究組織Verve Research創辦人桑比說：「這對印尼來說是個重要的協議，印尼需要升級海上防禦系統，因此有望能在海軍或空軍上獲得升級，但我認為，海岸警衛隊還有升級空間。印尼海岸警衛隊或海軍艦艇數量也許無法對抗中國，但我認為，擁有來自日本等國的先進裝備和演習，至少能帶來信心。」

尤索夫伊薩東南亞研究所高級研究員兼《當代東南亞》主編史托里則說，演習細節雖尚未公佈，但很可能在印尼專屬經濟海域內舉行。「這將凸顯印尼保護主權決心，尤其是在納土納群島周圍水域。」他還指出，聯合演習將凸顯日本準備在南海加強對東南亞主權聲索國的能力建設支持。

史托里認為，印尼很可能希望跟日本建立更緊密的防務關係，且對技術轉移興趣大過直接購買外國武器。他預測，印尼將優先考慮向日本購買海上偵察機，而非潛艦、坦克或戰艦等防禦設備。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）的肯巴拉說：「印尼和日本的聯合軍演不具備撼動區域內地緣政治動態潛力。也許一些國家會對演習有疑問，或是會要求解釋，但其影響不會像去年美國和澳洲在南海舉行聯合演習那麼大。」

印尼 日本 東南亞

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