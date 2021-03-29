蘇伊士運河堵船 全球再保險業恐損失數以億計歐元

長賜號擱淺堵住大量貨輪，可能使再保險產業損失數以億計歐元。(美聯社)

蘇伊士運河 遭巨型貨櫃輪長賜輪堵住，救援團隊今天雖說輪船已脫淺，惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）仍表示，這次事件可能使再保險 產業損失數以億計歐元。

400公尺長的長賜輪（Ever Given）23日早上通過蘇伊士運河（Suez Canal）時遭遇強風，船身打斜卡在航道上。現在有數百艘船隻等著通過這條歐亞之間最短的航線。

惠譽表示，這次事件將使全球再保險業者的盈餘下滑，但應該不會影響業者的信用結構，但海上再保險價格將進一步上漲。

長賜輪擱淺後，運送石油產品的貨輪運費近乎翻倍。這次事件也干擾全球供應鏈，使得面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 限制的企業承受高額延誤成本。

惠譽表示：「最終損失金額得看救援公司花多久時間讓長賜輪完全脫困，以及何時能恢復正常船運交通。但惠譽估計，損失可能輕易達到數以億計歐元。」

業內消息人士24日告訴路透社，即使船隻迅速重新上浮，長賜輪的船東和保險公司也將面臨數以百萬計美元的理賠金額。

惠譽表示，一大部分損失可能會由全球幾家再保險公司分擔，這將為再保險業上半年盈餘增添壓力。

全球再保險業者原本已陷入難題，原因包括美國冬季風暴、澳洲洪患等天然災害，還有COVID-19疫情相關損失。