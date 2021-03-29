我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美前總統歐巴馬祖母莎拉病逝 享耆壽99歲

繼多國聯合譴責緬甸軍方後 戴琪：暫停美緬貿易往來

蘇伊士運河堵船 全球再保險業恐損失數以億計歐元

中央社班加羅爾29日綜合外電報導
長賜號擱淺堵住大量貨輪，可能使再保險產業損失數以億計歐元。(美聯社)
長賜號擱淺堵住大量貨輪，可能使再保險產業損失數以億計歐元。(美聯社)

蘇伊士運河遭巨型貨櫃輪長賜輪堵住，救援團隊今天雖說輪船已脫淺，惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）仍表示，這次事件可能使再保險產業損失數以億計歐元。

400公尺長的長賜輪（Ever Given）23日早上通過蘇伊士運河（Suez Canal）時遭遇強風，船身打斜卡在航道上。現在有數百艘船隻等著通過這條歐亞之間最短的航線。

惠譽表示，這次事件將使全球再保險業者的盈餘下滑，但應該不會影響業者的信用結構，但海上再保險價格將進一步上漲。

長賜輪擱淺後，運送石油產品的貨輪運費近乎翻倍。這次事件也干擾全球供應鏈，使得面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情限制的企業承受高額延誤成本。

惠譽表示：「最終損失金額得看救援公司花多久時間讓長賜輪完全脫困，以及何時能恢復正常船運交通。但惠譽估計，損失可能輕易達到數以億計歐元。」

業內消息人士24日告訴路透社，即使船隻迅速重新上浮，長賜輪的船東和保險公司也將面臨數以百萬計美元的理賠金額。

惠譽表示，一大部分損失可能會由全球幾家再保險公司分擔，這將為再保險業上半年盈餘增添壓力。

全球再保險業者原本已陷入難題，原因包括美國冬季風暴、澳洲洪患等天然災害，還有COVID-19疫情相關損失。

保險 疫情 蘇伊士運河

上一則

中國外交官嗆杜魯多「走狗、敗家子」 譏網友慕洋狗

延伸閱讀

長賜號終於脫困！蘇伊士運河通了

長賜號終於脫困！蘇伊士運河通了
馬士基：蘇伊士運河堵塞事件 加速全球供應鏈轉型

馬士基：蘇伊士運河堵塞事件 加速全球供應鏈轉型
蘇伊士運河快通了 但這個地方仍塞船

蘇伊士運河快通了 但這個地方仍塞船
埃及總統：今天成功終結蘇伊士運河危機

埃及總統：今天成功終結蘇伊士運河危機

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河堵塞6天後，船體終於「再度浮起」，最新影片也顯示其船艏終於返回水面。（取材自蘇伊士運河官方臉書）

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

2021-03-29 01:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光