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聯合國安理會30日緊急會議 商議北韓問題

記者蔡佩芳／台北報導
南韓民眾25日在首爾水西車站大電視前觀看北韓試射飛彈的新聞報導。歐新社
南韓民眾25日在首爾水西車站大電視前觀看北韓試射飛彈的新聞報導。歐新社

日本媒體報導，在英法等歐洲國家要求下，聯合國安理會30日將針對北韓試射彈道飛彈，召開非正式閉門緊急會議。

北韓25日試射兩枚飛彈再度引發爭議。據北韓官媒朝中社26日報導，為北韓國防科學院試射的新型戰術飛彈，精準地打擊了設在距陸地600公里外半島東部海域的標靶。試射的或為曾亮相於閱兵式的KN-23彈道飛彈改良版。

日媒每日新聞、讀賣新聞等報導指出，聯合國安理會轄下的北韓制裁委員會在美國要求下，26日已經舉行過閉門會議，商討北韓問題。制裁委員會由全體理事國組成，監督對北韓制裁的履行情況。26日舉行的制裁委員會會議上，多數的理事國認為北韓作為違反決議。制裁委員會主席、挪威更對北韓試射提出譴責，認為北韓必須採取具體步驟實現無核化。歐洲各國主張應有更進一步的應對，因而提出舉行安理會的要求。中國、俄羅斯則力主應該鬆綁制裁行為。

美國駐聯合國代表團發言人說，輔助制裁委員會的專家針對北韓試射的飛彈進行調查，並向制裁委員會提出報告，並透露是「重要的一步」。可見，目的是要確認這次發射的飛彈是違反安全理事會決議的彈道飛彈。

每日新聞分析近年來的北韓局勢，由於美國前任總統川普對於不會威脅到美國本土的新飛彈，並未視為問題，相關制裁多是由歐洲國家在主導。歐洲外交人士認為，不論飛彈能飛行距離多遠，對於違反決議必須有一致的對應。但是，由於安理會成員中，中、俄立場傾幫北韓，安理會緊急會議是否採取應對措施，仍不明朗。

北韓外交部國際組織主任28日回應，如果有人試圖侵害北韓的自衛權，絕對會採取相應的對策。日媒解讀，北韓此番回應意在牽制聯合國安理會。

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