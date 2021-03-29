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ANA羽田─紐約航班將試用「CommonPass」數位健康護照

記者楊文琪／台北報導
ANA（全日空航空） 透過與 Commons Project (TCP) 合作，於3月29日從東京 (羽田) 飛往紐約的航班上首次試用 CommonPass 數位健康護照。　圖／ANA提供
ANA（全日空航空） 透過與 Commons Project (TCP) 合作，於3月29日從東京 (羽田) 飛往紐約的航班上首次試用 CommonPass 數位健康護照。　圖／ANA提供

ANA（全日空航空） 透過與 Commons Project (TCP) 合作，配合世界經濟論壇 (The World Economic Forum)，於3月29日從東京 (羽田) 飛往紐約的航班上首次試用 CommonPass 數位健康護照。

CommonPass 採用全球標準化及人性化介面設計，旅客可以透過該 App儲存及出示其COVID-19檢驗報告與疫苗接種記錄，確保入境者符合COVID-19相關的入出境法規。在保護用戶隱私的同時，該系統旨在提高通關效率，進而消除國際旅行的障礙。

CommonPass 會驗證旅客的檢驗報告或疫苗接種記錄是否來自合格單位，並且符合目的地的防疫政策要求。個人健康資訊於整個過程均在用戶掌握之中。海關和移民官可透過 CommonPass 獲取出發前 PCR 檢測的結果，並將其連結至旅客姓名和旅行證件號碼，同時確認陰性檢測結果是否在規定的有效期間內。

ANA資深副總平澤壽一表示：「ANA不停地尋找提高旅行安全及便捷度的方法，透過試用CommonPass數位健康護照App，將協助我們在保護旅客隱私的同時，簡化國際旅行的相關手續。」

ANA將利用本次於東京羽田機場測試所蒐集到的經驗，用以改善劃位報到的流程及效率。ANA也將持續與TCP合作，促進國際安全旅行系統的建立，並改善旅客全面性的旅行體驗。ANA致力對抗COVID-19，且創造兼顧安全與親切的旅行體驗，更因此獲得 SKYTRAX 評鑑為防疫安全五星航空。

檢測 疫苗 防疫

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