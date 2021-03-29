ANA羽田─紐約航班將試用「CommonPass」數位健康護照

ANA（全日空航空） 透過與 Commons Project (TCP) 合作，於3月29日從東京 (羽田) 飛往紐約的航班上首次試用 CommonPass 數位健康護照。 圖／ANA提供

ANA（全日空航空） 透過與 Commons Project (TCP) 合作，配合世界經濟論壇 (The World Economic Forum)，於3月29日從東京 (羽田) 飛往紐約的航班上首次試用 CommonPass 數位健康護照。

CommonPass 採用全球標準化及人性化介面設計，旅客可以透過該 App儲存及出示其COVID-19檢驗報告與疫苗 接種記錄，確保入境者符合COVID-19相關的入出境法規。在保護用戶隱私的同時，該系統旨在提高通關效率，進而消除國際旅行的障礙。

CommonPass 會驗證旅客的檢驗報告或疫苗接種記錄是否來自合格單位，並且符合目的地的防疫 政策要求。個人健康資訊於整個過程均在用戶掌握之中。海關和移民官可透過 CommonPass 獲取出發前 PCR 檢測 的結果，並將其連結至旅客姓名和旅行證件號碼，同時確認陰性檢測結果是否在規定的有效期間內。

ANA資深副總平澤壽一表示：「ANA不停地尋找提高旅行安全及便捷度的方法，透過試用CommonPass數位健康護照App，將協助我們在保護旅客隱私的同時，簡化國際旅行的相關手續。」

ANA將利用本次於東京羽田機場測試所蒐集到的經驗，用以改善劃位報到的流程及效率。ANA也將持續與TCP合作，促進國際安全旅行系統的建立，並改善旅客全面性的旅行體驗。ANA致力對抗COVID-19，且創造兼顧安全與親切的旅行體驗，更因此獲得 SKYTRAX 評鑑為防疫安全五星航空。