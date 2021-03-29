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馬士基：蘇伊士運河堵塞事件 加速全球供應鏈轉型

編譯林奕榮／綜合外電
馬士基執行長施索仁表示，蘇伊士運河封堵事件，將加快全球供應鏈轉型步調。 路透
馬士基執行長施索仁表示，蘇伊士運河封堵事件，將加快全球供應鏈轉型步調。 路透

全球最大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）執行長施索仁（Soren Skou）表示，蘇伊士運河因船隻擱淺封堵事件，將加速全球供應鏈轉型，企業將從「即時管理」（just-in-time）模式轉向「以防萬一」（ just-in-case）模式，大幅提高庫存量。

施索仁向金融時報表示，新冠疫情已促使許多企業調整供應鏈，不受限於單一供應商，並重新評估對「即時管理」模式的依賴；這種模式下，零組件只有在需要的時候才運送至工廠。

目前，企業轉而採取「以防萬一」的模式，大幅提高庫存量，避免供應鏈受擾時產品短缺。

施索仁說：「我們正轉向『以防萬一』的供應鏈模式，蘇伊士運河事件會讓企業進一步評估他們的供應鏈。」馬士基是全球貿易風向球，載運量占全球海運五分之一，客戶包括H&M、Nike、聯合利華（Unilever）等大型企業。

新冠疫情封鎖措施導致企業無法取得特定零組件，讓「及時交貨」供應鏈大亂，也促使企業重新檢討供應系統；施索仁表示：「及時交貨模式運作順利時確實有好處，但一旦失效，將造成銷售損失。及時交貨節省的成本，不足以彌補銷售損失的負面影響。」

施索仁指出，許多企業正在捨棄依賴單一供應商的做法，「我們的客戶表示，必須有多個供應商，以確保不會因某一個小型次級供應商的問題導致業務停擺。」

疫情 蘇伊士運河 H&M

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