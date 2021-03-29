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久違的狂歡 巴塞隆納演唱會 5000粉絲快篩後湧入

編譯徐榆涵／即時報導
西班牙獨立樂團Love of Lesbian於27日晚間在巴塞隆納舉辦演唱會，現場湧進約5000名觀眾狂歡，他們都有接受快篩並戴上口罩。路透
西班牙獨立樂團Love of Lesbian於27日晚間在巴塞隆納舉辦演唱會，現場湧進約5000名觀眾狂歡，他們都有接受快篩並戴上口罩。路透

疫情影響，許多國家都會限制聚會人數，但西班牙獨立樂團Love of Lesbian於27日晚間在巴塞隆納舉辦演唱會，現場湧進約5000名觀眾狂歡，他們都有通過快篩並戴上口罩，但不需保持社交距離，出現久違的人擠人畫面。

路透報導，一名29歲的公關人員在表演結束後說，「這真是太壯觀了。我們一直感到很安全。我們位置在前排，我們很榮幸有機會參加這個活動。我們希望它能成為眾多活動中的第一場」。

樂團主唱巴麥斯（Santi Balmes）向人群歡呼說：「歡迎來到我們有史以來最令人興奮的其中一場演唱會！」

在演唱會舉行之前，80名身穿全套防護裝備的醫護人員在巴塞隆納三個地點為民眾進行快篩，因此主辦人員之一的埃雷魯埃拉（Jordi Herreruela）強調，待在演唱會場地聖喬治宮體育館（Palau Sant Jordi）裡面，比在大街上行走還安全。

購票觀眾透過手機上的App，可以在10至15分鐘內收到抗原測試結果，而演唱會票價裡已包含篩檢和口罩費用。負責檢測的醫師利伯爾（Josep Maria Libre）透露，當天中午完成快篩的2400人中，有3人呈現陽性、1人接觸確診病患，雖然無法參加演唱會但都可以拿到退款。

檢測 社交距離 疫情

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