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369艘船待通行 各界盼晚間大潮助蘇伊士運河解封

中央社開羅28日綜合外電報導
蘇伊士運河管理局主席雷比表示，考慮給予受長賜輪擱淺影響的船隻折扣。現有369艘船隻等著通過運河，今晚開始的大潮將是長賜輪脫困關鍵。(美聯社)
蘇伊士運河管理局主席雷比表示，考慮給予受長賜輪擱淺影響的船隻折扣。現有369艘船隻等著通過運河，今晚開始的大潮將是長賜輪脫困關鍵。(美聯社)

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）主席雷比今天表示，管理局考慮給予受長賜輪擱淺影響的船隻折扣。現有369艘船隻等著通過運河，今晚開始的大潮將是長賜輪脫困關鍵。

路透社報導，雷比（Osama Rabie）今天也告訴阿拉伯電視台（Al Arabiya TV），由於長賜輪（Ever Given）擱淺阻斷航運，蘇伊士運河每天損失1300萬至1400萬美元的營收

法新社引述全球航運權威媒體「勞氏日報」（Lloyd's List）指出，這次事件估計每天耽擱歐亞之間價值96億美元的貨物。

400公尺長的長賜輪23日早上從紅海北向進入蘇伊士運河時，在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道，船身打斜擱淺，堵住全球最繁忙水道之一的蘇伊士運河雙向交通。

救援團隊今天交互進行拖引和挖沙行動，試圖讓長賜輪脫淺。

雷比告訴埃及國營電視台：「昨天跟前天都有正面跡象。」

「船舵原本不動，現在動了，推進器正在運作。原本船首下面沒有水，現在有水了，昨天船首和船尾偏移了4公尺。」

然而運河管理局2名消息人士告訴路透社，船首下方有大片岩石，使救援行動變得複雜。

有關方面現在寄希望於今天晚間開始的大潮。美聯社報導，運河管理局一位引水員表示，救援人員計畫趁著今天大潮時，掌握兩次機會嘗試讓長賜輪脫淺。他說：「今天非常重要，結果將決定下一步怎麼做，很有可能至少要卸下部分貨物。」

船隻追蹤網站VesselFinder專家納茨可夫（Plamen Natzkoff）表示：「如果他們無法在大潮時設法讓船隻移動，下次大潮得等上幾個星期，事情就麻煩了。」

儘管有些人預測長賜輪可能很快脫淺，勞氏日報今天表示，選擇繞過非洲的船隻數量仍「暴增」。

勞氏日報在推特（Twitter）寫道：「許多大型貨櫃航運公司現在紛紛讓船隻繞過好望角（Cape of Good Hope），並警告之後供應鏈將受干擾。一些公司開始拒絕接受訂艙。」

長賜輪上共有1萬8300個貨櫃，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）雖已下令做好卸下部分貨櫃的準備，但運河管理局消息人士說，明天前不會展開卸貨減重行動。

專家已警告卸貨程序可能既複雜又費時。雷比說他希望不必進行減重，但如果改採那項策略，埃及會接受國際的支援提議。

蘇伊士運河 減重 營收

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