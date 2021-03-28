英國解封計畫不變 將確保民眾如期施打第2劑疫苗

英國首相強生堅持按計畫放寬防疫限制；官員表示已進行規畫，以確保民眾如期接種第2劑疫苗。(美聯社)

科學家警告新冠肺炎出現新變種，英國 與歐洲聯盟的爭執又使疫苗 供應產生疑慮，但英國首相強生仍堅持按計畫放寬防疫限制；官員還說已進行規畫，以確保民眾如期接種第2劑疫苗。

路透社報導，英國文化大臣陶敦（Oliver Dowden）今天告訴天空新聞網（Sky News）：「我們已在所有規畫中，把取得第2劑疫苗納入考量。」

根據「週日郵報」（Mail on Sunday）一篇報導，英國將在4月中首度施打美國製藥廠莫德納 （Moderna）的疫苗。陶敦對此則表示：「我們的確預期本月稍晚莫德納（疫苗）會進來。」

另一方面，英國首相強生（Boris Johnson）昨天為保守黨啟動5月地方選舉的造勢時表示，政府的大規模接種行動和親商政策將加速經濟復甦。

強生雖承認第3波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情正在席捲歐洲，大約3周內也可能襲擊英國，但跟去年的「關鍵差異」在於，疫苗接種應可「充分緩和」確診和住院案例增加趨勢。

法新社報導，強生在保守黨線上活動中說：「就現況而言，我從數據上看不到任何理由可說服我們停止重返自由、解封我們的經濟、返回我們所愛的生活。」

一頭亂髮的強生還說：「幾天後我終於能去理髮廳了。」

英國最近一輪限制令是為對抗冬天的第2波致命疫情。但威爾斯昨天已率先解除旅行禁令，領先英格蘭、蘇格蘭與北愛爾蘭。

英格蘭29日起也將放寬居家防疫命令，開放最多6人在戶外聚會。政府也打算自4月12日起開放在戶外花園酒館飲酒和理髮廳等非必需服務。