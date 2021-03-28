我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：近期不撤對中關稅 尚未與劉鶴通話

聯合國與中國進行磋商 尋求不受限制造訪新疆

英國解封計畫不變 將確保民眾如期施打第2劑疫苗

中央社倫敦28日綜合外電報導
英國首相強生堅持按計畫放寬防疫限制；官員表示已進行規畫，以確保民眾如期接種第2劑疫苗。(美聯社)
英國首相強生堅持按計畫放寬防疫限制；官員表示已進行規畫，以確保民眾如期接種第2劑疫苗。(美聯社)

科學家警告新冠肺炎出現新變種，英國與歐洲聯盟的爭執又使疫苗供應產生疑慮，但英國首相強生仍堅持按計畫放寬防疫限制；官員還說已進行規畫，以確保民眾如期接種第2劑疫苗。

路透社報導，英國文化大臣陶敦（Oliver Dowden）今天告訴天空新聞網（Sky News）：「我們已在所有規畫中，把取得第2劑疫苗納入考量。」

根據「週日郵報」（Mail on Sunday）一篇報導，英國將在4月中首度施打美國製藥廠莫德納（Moderna）的疫苗。陶敦對此則表示：「我們的確預期本月稍晚莫德納（疫苗）會進來。」

另一方面，英國首相強生（Boris Johnson）昨天為保守黨啟動5月地方選舉的造勢時表示，政府的大規模接種行動和親商政策將加速經濟復甦。

強生雖承認第3波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情正在席捲歐洲，大約3周內也可能襲擊英國，但跟去年的「關鍵差異」在於，疫苗接種應可「充分緩和」確診和住院案例增加趨勢。

法新社報導，強生在保守黨線上活動中說：「就現況而言，我從數據上看不到任何理由可說服我們停止重返自由、解封我們的經濟、返回我們所愛的生活。」

一頭亂髮的強生還說：「幾天後我終於能去理髮廳了。」

英國最近一輪限制令是為對抗冬天的第2波致命疫情。但威爾斯昨天已率先解除旅行禁令，領先英格蘭、蘇格蘭與北愛爾蘭。

英格蘭29日起也將放寬居家防疫命令，開放最多6人在戶外聚會。政府也打算自4月12日起開放在戶外花園酒館飲酒和理髮廳等非必需服務。

英國 疫苗 莫德納

上一則

聯合國與中國進行磋商 尋求不受限制造訪新疆

下一則

369艘船待通行 各界盼晚間大潮助蘇伊士運河解封

延伸閱讀

專家：半導體已近合理價位

專家：半導體已近合理價位
2.7萬人申請BNO簽證 英相視訊4港家庭

2.7萬人申請BNO簽證 英相視訊4港家庭
英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦

英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦
英外交轉向印太 抗衡中國挑戰 核彈存量提高4成

英外交轉向印太 抗衡中國挑戰 核彈存量提高4成

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？
陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅
德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚

德州解封近3周 確診未激增 全美案例又悄悄上揚
紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點

紐約全面啟動「精益求精通行碼」 疫苗護照先試點
怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝