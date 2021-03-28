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澳洲薪資補貼政策喊停 恐釀15萬人失業

中央社雪梨28日綜合外電報導
澳洲今天停止一項針對疫情設置的薪資補貼政策，但官方也同時示警，少了這項補助，可能會有多達15萬人失業。圖為澳洲南部部分居民近日遭受洪災。(美聯社)
澳洲今天停止一項針對疫情設置的薪資補貼政策，但官方也同時示警，少了這項補助，可能會有多達15萬人失業。圖為澳洲南部部分居民近日遭受洪災。(美聯社)

澳洲今天停止一項針對疫情設置的薪資補貼政策，但官方也同時示警，少了這項補助，可能會有多達15萬人失業。

澳洲去年3月開始實施這項所謂「留職津貼」（JobKeeper）計畫，由雇主先向政府領取每人每兩周1500澳元（約1145美元）的津貼，然後再轉發給受聘的員工。當時澳洲為了因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，實施全國性封城，導致數以萬計民眾失業，必須得在失業中心外排隊。

澳洲財政部長佛萊登柏（Josh Frydenberg）表示，這項計畫是一些人的「經濟命脈」，在過去一年達成「挽救生命和挽救生計」的目標。

澳洲的失業率已從去年7月的7.5%降到今年2月的5.8%，但財政部估計，將有10萬到15萬的工作機會，可能因這項政策的改變而流失。

澳洲工會理事會（Australian Council of Trade Unions）會長歐尼爾（Michele O'Neil）表示，還有更多的勞工會面臨工時、工資削減的問題。

她說：「少了留職津貼，有約110萬勞工面臨前途未卜局面。那項政策在疫情期間避免工作機會出現災難性的流失，但如今這項保障被取消了。」

「在這麼多勞工仍仰賴留職津貼之際，政策就這樣喊停，既殘酷又會對我們的經濟復甦造成反效果。」

在危機最嚴重的時候，由於留職津貼的支持，保住近400萬個工作機會。

過去12個月，澳洲政府兩度延長留職津貼施行的時間，但因疫情已獲控制，經濟也開始復甦，補助的金額較低。

澳洲在抑制疫情上算是相對成功的，迄今僅約2萬9000人染疫，不到1000人因此喪命。最近雖出現與邊境檢疫設施有關的疫情，但都很快就消除。

澳洲經濟2020年上半年陷入衰退，但在9月到12月的季度成長了3.1%。

澳洲 疫情 勞工

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