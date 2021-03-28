萬事俱備只欠大潮 蘇伊士運河管理局：非不得已才卸貨

長榮承租的超大貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）已連續五日卡在蘇伊士運河動彈不得。路透

長榮 承租的超大貨櫃輪「長賜輪」（Ever Given）已連續五日卡在蘇伊士運河 動彈不得，如今救援隊正寄望「大潮」（spring tide）能讓這艘長達400公尺的貨輪順利脫困。

華爾街 日報報導，挖掘作業仍在28日如火如荼地進行，官方表示將試圖在無須卸下貨櫃的情況下，借助大潮讓長賜號脫困；長賜號的擱淺地點使卸貨作業難以進行。

蘇伊士運河管理局（SCA）局長雷比（Osama Rabie）說：「希望我們不會走到必須卸下船貨的那一步，但以防萬一，我們正在準備。」

路透報導，SCA在聲明中表示，負責疏濬的挖泥船目前已清出2.7萬立方公尺的沙泥，深達18公尺，作業將持續不分晝夜地進行。雷比指出，為了屆時可能需要卸載部分長賜號上的1,8300個貨櫃，已下達準備作業；不過消息來源指出，任何減輕船體的作業不會在29日前進行。

船東已委派荷蘭專業海事救助團隊Smit Salvage在25日前來救援，並評估展開卸貨作業時，適用何種支援船。

英軍退役指揮官夏普（Tom Sharpe）表示，救援隊將密切關注漲潮水位，以幫助長賜號脫困；滿月時的潮差最大，時機點將是當地時間周日。

參與人員先前指出，長賜輪有望最快在27日脫困。根據蘇伊士運河管理局，至少有369艘船隻等待長賜號脫困；雷比說，可能向受航道阻塞影響的船隻提供優惠，但他認為調查結果將顯示，航道無須為長賜輪擱淺負責。

長賜號脫困將有助於舒緩全球運輸業的壓力，讓歐、亞之間的原油、天然氣及消費商品運輸得以恢復正常；全球13%的海上貿易與10%的原油運輸是通過蘇伊士運河，航道受阻每日的成本達1,400萬至1,500萬美元。