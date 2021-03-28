我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛國抵制大小眼 Nike中國促銷球鞋被秒殺

路透：埃及總統下令 準備卸除長賜號貨櫃

孟加拉民眾抗議印度總理到訪 連日衝突釀十餘死

中央社孟加拉納瑞陽甘吉28日綜合外電報導
孟加拉連續第3天爆發伊斯蘭主義派民眾抗議印度教國家主義派印度總理莫迪到訪。(美聯社)
孟加拉連續第3天爆發伊斯蘭主義派民眾抗議印度教國家主義派印度總理莫迪到訪。(美聯社)

孟加拉連續第3天爆發伊斯蘭主義派民眾抗議印度教國家主義派印度總理莫迪到訪，今天並再度發生警民衝突，至少通報有十多人受傷，包括一名青年傷重不治。

法新社報導，人口大多為穆斯林的孟加拉，若干主要行政區連日出現民眾示威，並發生警方朝群眾開槍事件，26日和昨天分別造成5人和6人死亡。

示威者大多屬於孟加拉強硬派團體保衛伊斯蘭聯盟（Hefazat-e-Islam），他們不滿莫迪（Narendra Modi ）到訪慶祝孟加拉獨立建國50周年，指控他引發印度民間對穆斯林的暴力攻擊增多。

據孟加拉媒體報導，今天在東北部城市希耳赫特（Sylhet）、東部的婆羅門巴利亞縣（Brahmanbaria）和達卡近郊的鮑西拉（Bosila）都出現示威活動。

婆羅門巴利亞縣一家醫院的醫師表示，一名19歲青年在索賴爾村（Sarail）的衝突中受傷，送醫後不治，死因還不清楚。當地政府官員表示，另有兩人恐怕也喪生。

在孟加拉首都達卡（Dhaka）附近的納瑞陽甘吉（Narayanganj），今天也再度出現示威場面。保衛伊斯蘭聯盟的支持者將連接達卡和港市吉大港（Chittagong ）的重要高速公路封鎖，並高喊「行動、行動、直接行動」。

數以百計示威者在馬路上焚燒家具和輪胎，高呼反莫迪的口號，同時要求當局調查警方開槍。

抗議人士用障礙物把高速公路局部堵住後，警方對群眾發射催淚瓦斯和塑膠子彈。一名警方發言人告訴法新社，示威者隨後已離開公路。

根據孟加拉最大孟加拉語報紙「曙光日報」（Prothom Alo）報導，今天在納瑞陽甘吉的衝突至少有15人受傷。

過去2天孟加拉也有其他團體抗議莫迪到訪，包括學生、左派人士和其他伊斯蘭組織。

印度

上一則

長賜號擱淺 敘利亞開始配給石化產品

下一則

彭博：長賜號擱淺前大超速

延伸閱讀

印度老翁性侵40隻流浪狗 遭逮竟辯稱：牠們沒反對

印度老翁性侵40隻流浪狗 遭逮竟辯稱：牠們沒反對
印度擬封殺加密幣 重罰投資人

印度擬封殺加密幣 重罰投資人
全球最嚴格 印度擬禁止持有加密貨幣 將祭出罰款

全球最嚴格 印度擬禁止持有加密貨幣 將祭出罰款
4國峰會 莫迪：四方安全對話已成印太穩定支柱

4國峰會 莫迪：四方安全對話已成印太穩定支柱

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」

紐約市房檢員寄信亞裔住戶 收件人寫「Ching Chong」
陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅

陳巍5個四周跳 花滑世錦賽三連冠 羽生結弦失誤吞銅
白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」

白男一路尾隨華女 15分鐘四次辱罵「滾出社區」
在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？

在美受夠歧視 華裔官員露作戰傷疤：夠不夠愛國？