孟加拉民眾抗議印度總理到訪 連日衝突釀十餘死

孟加拉連續第3天爆發伊斯蘭主義派民眾抗議印度教國家主義派印度總理莫迪到訪。(美聯社)

孟加拉連續第3天爆發伊斯蘭主義派民眾抗議印度 教國家主義派印度總理莫迪到訪，今天並再度發生警民衝突，至少通報有十多人受傷，包括一名青年傷重不治。

法新社報導，人口大多為穆斯林的孟加拉，若干主要行政區連日出現民眾示威，並發生警方朝群眾開槍事件，26日和昨天分別造成5人和6人死亡。

示威者大多屬於孟加拉強硬派團體保衛伊斯蘭聯盟（Hefazat-e-Islam），他們不滿莫迪（Narendra Modi ）到訪慶祝孟加拉獨立建國50周年，指控他引發印度民間對穆斯林的暴力攻擊增多。

據孟加拉媒體報導，今天在東北部城市希耳赫特（Sylhet）、東部的婆羅門巴利亞縣（Brahmanbaria）和達卡近郊的鮑西拉（Bosila）都出現示威活動。

婆羅門巴利亞縣一家醫院的醫師表示，一名19歲青年在索賴爾村（Sarail）的衝突中受傷，送醫後不治，死因還不清楚。當地政府官員表示，另有兩人恐怕也喪生。

在孟加拉首都達卡（Dhaka）附近的納瑞陽甘吉（Narayanganj），今天也再度出現示威場面。保衛伊斯蘭聯盟的支持者將連接達卡和港市吉大港（Chittagong ）的重要高速公路封鎖，並高喊「行動、行動、直接行動」。

數以百計示威者在馬路上焚燒家具和輪胎，高呼反莫迪的口號，同時要求當局調查警方開槍。

抗議人士用障礙物把高速公路局部堵住後，警方對群眾發射催淚瓦斯和塑膠子彈。一名警方發言人告訴法新社，示威者隨後已離開公路。

根據孟加拉最大孟加拉語報紙「曙光日報」（Prothom Alo）報導，今天在納瑞陽甘吉的衝突至少有15人受傷。

過去2天孟加拉也有其他團體抗議莫迪到訪，包括學生、左派人士和其他伊斯蘭組織。