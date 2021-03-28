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俄最大獨立報被噴化學物 總編輯：要我們噤聲的威嚇

中央社 / 莫斯科28日綜合外電報導
俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）辦公室幾天前被人噴灑不明物質。 歐新社
俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）辦公室幾天前被人噴灑不明物質。 歐新社

俄羅斯最重要獨立報「新報」（Novaya Gazeta）的辦公室幾天前被人噴灑不明物質，事後數名員工感到不適。總編輯穆拉托夫指出，這是要他們噤聲的威嚇手法，但他們不會屈服。

從監視器畫面可見，一名背著外送餐點背包的男子，深夜騎著單車來到新報位於莫斯科市中心的辦公室外，對著報社大門噴灑不明物質，隨後緩慢步行離開，並注意避免抬頭看攝影機鏡頭。

穆拉托夫（Dmitry Muratov）在辦公室接受法新社訪問時表示，他毫不懷疑這是一起「化學攻擊」，目的為了讓俄羅斯少數還願意挑戰官方立場的媒體之一噤聲。「這是用軍事等級的非致命毒物來警告報社員工，或是報復他們。」

事後報社清理好幾天才消除難聞惡臭，且人行道被噴到的一條長形部分也得移除。

這當然不是新報首次遭到攻擊，更非最嚴重的一次。2000年代初期以來，新報已有6名記者因報導內容而遭到殺害，報社牆上如今掛著6人的黑白肖像。

其中替新報報導多年侵犯人權議題和克里姆林宮在車臣戰事的女記者波利特科夫斯卡亞（AnnaPolitkovskaya），2006年在住家公寓外遭射殺身亡，年僅48歲。

現年59歲、1995年起數度擔任新報總編輯的穆拉托夫表示：「當他們殺了波利特科夫斯卡亞時，我想把報社收起來，這不是秘密。…因為這家報社讓人冒生命危險。」

「但報社的記者堅決反對這麼做。他們相信，如果我們結束報社，是違背對波利特科夫斯卡亞的紀念。…他們說服了我。」

穆拉托夫如今說，拜廣大讀者閱讀支持，他看好新報將能繼續發揮影響力，並持續提供來自現場的報導。新報發行量9萬份，網路版每日造訪人次約50萬。

穆拉托夫表示：「我們不會離開。…我們將繼續在俄羅斯生活和工作。」

俄羅斯 攝影

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