溫哥華圖書館持刀攻擊案1死5傷 兇嫌自殘後落網
加拿大警方表示，溫哥華一處圖書館附近今天發生持刀攻擊案，1人喪命、5人受傷，兇嫌已經落網。
加拿大皇家騎警（RCMP）推文說，單獨犯案的凶嫌已經被捕，不再對公眾構成威脅。
來源：Edgy Central YouTube頻道
當局並未透露兇嫌犯案動機等相關細節。
警方告訴法新社說，其中一名受害者已經死亡；當局仍在確認死者身分。
加拿大電視公司（CTV）播出一段影片，畫面顯示凶嫌被捕情況，在他倒下、被幾名警察制伏之前，似是拿刀刺自己的腿部。
根據緊急醫療服務發言人稍早表示，有6人送醫；但拒絕透露他們傷勢。
來源：Vancouver Sun YouTube頻道
現場目擊者戴森（Sheila Dyson）告訴加拿大電視公司說，她見到一名男子持刀攻擊一名女性；兩人之間看來並無關聯，兇嫌似乎是隨機攻擊。
一名住在距離圖書館500公尺的居民告訴法新社，事發地點周遭地區一向非常安靜。
他表示：「我看到醫護人員靠近傷者，在汽車和餐廳旁進行急救，之後將他們抬上擔架。」
他說，這令人難過，特別是受害者之一顯然是個孩子。他還說，事發30分鐘前，他的兄弟人在圖書館裡。
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