溫哥華圖書館持刀攻擊案1死5傷 兇嫌自殘後落網

溫哥華一處圖書館附近27日發生持刀攻擊案。（路透）

加拿大 警方表示，溫哥華一處圖書館 附近今天發生持刀攻擊案，1人喪命、5人受傷，兇嫌已經落網。

加拿大皇家騎警（RCMP）推文說，單獨犯案的凶嫌已經被捕，不再對公眾構成威脅。

來源：Edgy Central YouTube頻道

當局並未透露兇嫌犯案動機等相關細節。

警方告訴法新社說，其中一名受害者已經死亡；當局仍在確認死者身分。

加拿大電視公司（CTV）播出一段影片，畫面顯示凶嫌被捕情況，在他倒下、被幾名警察 制伏之前，似是拿刀刺自己的腿部。

根據緊急醫療服務發言人稍早表示，有6人送醫；但拒絕透露他們傷勢。

來源：Vancouver Sun YouTube頻道

現場目擊者戴森（Sheila Dyson）告訴加拿大電視公司說，她見到一名男子持刀攻擊一名女性；兩人之間看來並無關聯，兇嫌似乎是隨機攻擊。

一名住在距離圖書館500公尺的居民告訴法新社，事發地點周遭地區一向非常安靜。

他表示：「我看到醫護人員靠近傷者，在汽車和餐廳旁進行急救，之後將他們抬上擔架。」

他說，這令人難過，特別是受害者之一顯然是個孩子。他還說，事發30分鐘前，他的兄弟人在圖書館裡。