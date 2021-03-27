影／自殺炸彈客？印尼教堂爆炸 傳多人死傷、屍塊噴飛
路透報導，印尼南蘇拉威西省錫江市一間天主教教堂28日上午發生一名炸彈客在教堂外引爆一枚炸彈事件，警方表示，事發當下有許多信徒在教堂內做禮拜，傳出多人死傷，屍塊四散。
警方發言人說：「我們看到一些被害者，屍塊四散，我們不知道死者是炸彈客或是在旁邊的人。」
BREAKING NEWS !!!— Musa @PakarKampanye @PakarMedsos (@pakarkampanye) March 28, 2021
Detik2 ledakan di Gereja Katederal, Makassar.
Pengalihan isu hoax impor beras ? pic.twitter.com/FAArJdtz53
推特開始流傳爆炸當下的瞬間畫面，可見煙霧、烈焰頓時衝出。目擊者向CNN Indonesia透露，在爆炸發生之前，多名目擊者曾經大喊有炸彈，且多名餐廳員工身上沾滿血跡。
根據現場畫面，警方已將現場疏散淨空，設起警戒線，停放在現場附近的汽車也因爆炸受損，多名傷者已被緊急送醫。
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