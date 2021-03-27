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雖然移動了…漲潮時間已過 長榮長賜輪脫困希望落空

編譯田思怡／綜合報導
衛星照片顯示，長榮貨櫃輪長賜輪27日仍卡在蘇伊士運河。（美聯社）
衛星照片顯示，長榮貨櫃輪長賜輪27日仍卡在蘇伊士運河。（美聯社）

華爾街日報報導，參與長榮貨櫃輪長賜輪（Ever Given）脫困行動人員原本樂觀預期，長賜輪可望在當地時間27日晚間利用漲潮脫困，但直到28日凌晨4時，長賜輪移動有限，這艘超大型貨輪將很快脫困的希望落空。

蘇伊士運河一名資深領航員稍早告訴CNN，長賜輪可望在當地時間周六晚間脫困。這位領航員說，幾個因素可以讓長賜輪脫困，包括挖除沙土工作將近完成、漲潮和已調來威力強大的拖船。漲潮時間為當地時間27日晚上10時。

埃及當局允許記者27日晚間登船，晚上10時，長賜輪上燈火通明，一艘200英尺長的拖船試圖拉動這艘貨輪，另兩艘船將長賜輪的舷邊固定。

救援團隊之前已可以重新啟動長賜輪的船舵和推進器，拖船繼續拉動長賜輪。

蘇伊士運河管理局（SCA）負責人雷比27日下午表示，在試圖移動長賜輪後，船尾及船舵得以移動，但無法預測長賜輪何時能脫困。

雷比表示，救援團隊現在考慮用其他船和起重機卸下長賜輪上部分貨櫃，以減輕重量，但他希望不必這樣做，因為卸貨可能需要幾周時間。

400公尺長的長賜輪於23日早上從紅海北向進入蘇伊士運河時，在運河南端疑似遭瞬間強風吹襲偏離航道，船身打斜擱淺，堵住蘇伊士運河雙向交通。

蘇伊士運河 華爾街 長榮

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