踩美痛腳？中國和伊朗簽25年戰略協議 投資4000億

中國大陸國務委員兼外交部長王毅（左）與伊朗外長扎里夫在德黑蘭簽署合作協議。（美聯社）

美中關係緊繃之際，中國 與伊朗 簽署為期25年的戰略合作協議，涵蓋中國對伊朗能源和基礎設施等重大領域的投資。據紐時披露，中方同意未來25年在伊朗投資4000億美元，以換取穩定的石油 供給；但伊朗民間部分人不領情，反對此協議。

媒體報導，中國和伊朗外交部長27日簽署一項長達25年的合作協定。中國外交部長王毅說：「我們和伊朗的關係不會受到當前局勢的影響，而將是永久戰略性關係。」「伊朗獨立決定和其他國家的關係，不像有些國家，只要一通電話就改變立場。」大陸國家主席習近平2016年1月訪德黑蘭時，已與伊朗總統魯哈尼就建立「在交通、港口、能源、工業和服務業等領域互惠投資」的路線圖，達成共識。

紐時報導指出，伊朗沒有公布協議詳情，但專家指出，內容應與紐時去年取得的十八頁草案大致相同。當時的草案詳載，中國未來25年將投資4000億美元於數十個領域，包括銀行、電訊、港口、鐵路、醫療保健及資訊科技等。相對地，中國將取得伊朗定期石油供應。伊朗官員及石油貿易商透露，伊朗在油價方面將提供大幅折扣。草案並主張加強中伊軍事合作，包括聯合訓練及演習、共同研究、武器研發以及情報交流。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德上周五說，這份協議涵蓋不同領域合作以及伊朗如何參與「一帶一路」倡議，內容特別聚焦在兩國民間企業上。他說：「我們期盼此一文件成為未來25年伊朗與中國關係的路線圖。」中國是伊朗重要貿易夥伴，為伊朗石油的大買家。

但伊朗民間部分人不領情，網上出現「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）的主題標籤。有Twitter用戶上傳寫有「中國滾出伊朗」的貼圖，還有網民用中文向「中國政治人物和人民」喊話，稱「我們伊朗人民反對與中國人達成任何協議」。