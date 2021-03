長榮 「長賜號」卡蘇伊士運河 終於移動了。先前在船首挖土而暴紅的怪手司機在推特 發文表示,「船移動了!雖然只有17公尺,但這是個好兆頭!」

他指出,所有拖船團隊人員更因為大船終於被撼動,興奮到鳴笛慶祝。

蘇伊士運河管理局:長賜輪推進器動了 但未脫困

蘇伊士運河管理局局長瑞比27日說,已經可以使長榮巨型貨櫃輪長賜號的船尾和舵移動,但不清楚何時能使船體浮起。

THE SHIP MOVED!! Although just 17 metres but this is good indication. The tugboats are all sounding their foghorns in jubilation. 👏👏👏#SuezBLOCKED #suezcanel #Suez #Evergreenship #Evergiven pic.twitter.com/YGuJaQv4mQ