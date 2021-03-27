我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸血腥軍人節 安全部隊槍殺逾90人

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

連疫情醫療設備採購也貪 這一國衛生部長遭逮

編譯洪啟原／綜合外電
隨著全球開始施打新冠病毒疫苗，相關政府官員在疫苗採購、配送及安排施打的過程中，涉貪的可能性大增。路透
隨著全球開始施打新冠病毒疫苗，相關政府官員在疫苗採購、配送及安排施打的過程中，涉貪的可能性大增。路透

隨著全球擴大施打新冠病毒疫苗，相關政府官員在疫苗採購、配送及安排施打的過程中，涉貪的可能性大幅提升。

MarketWatch報導，辛巴威衛生及兒童照護部部長莫尤（Obadiah Moyo）去年被捕，他遭指控在新冠疫情相關醫療必需品採購案中涉貪。

辛巴威流行病與疾管中心的主任馬南加席拉也因濫用職權被捕，他據傳向同事支付不正當的「疏通費」、駕駛私人車使用醫護人員公務用的加油抵用券，以及在辛巴威推出疫苗的期間，僱用親戚訓練醫護人員。貪腐程度極為嚴重的辛巴威，剛開始推動疫苗接種就發生此事，可謂出師不利。

如今，辛巴威準備配送新冠疫苗，期盼最終可為1,000萬至1,500萬名國人施打疫苗。但辛巴威在野小黨的議員杜柏憂心忡忡，認為與新冠疫苗有關的貪瀆醜聞也許才正要開始。

他說：「這是設計精密的犯罪，都在暗中進行」，指出政府官員有機會在採購疫苗的過程中從事不法行為。

紐約每日新聞報報導，莫尤去年遭控告在一樁價值6,000萬美元的醫療設備採購案涉貪，已被警方逮捕。辛巴威總統姆南加瓦當時宣布取消這起採購案，並解除莫尤的部長職務。

莫尤對此不予置評，他的委任律師也不予置評。一位流行病與疾管中心官員澄清：「我們的合作廠商否認這些指控。」

疫苗 南加 紐約

上一則

緬甸血腥軍人節 安全部隊槍殺逾90人

下一則

說好的英美貿易協議呢？還須談上幾年

延伸閱讀

精益求精通行碼在紐約全面啟動 疫苗護照將普及

精益求精通行碼在紐約全面啟動 疫苗護照將普及
1100萬劑嬌生疫苗 聯邦下周分發給各州

1100萬劑嬌生疫苗 聯邦下周分發給各州
陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗

陳時中：考量政治、台商 才沒排除大陸疫苗
貝賽設長期接種站 可現場預約

貝賽設長期接種站 可現場預約

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示
圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出

失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出