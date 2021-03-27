連疫情醫療設備採購也貪 這一國衛生部長遭逮

隨著全球開始施打新冠病毒疫苗，相關政府官員在疫苗採購、配送及安排施打的過程中，涉貪的可能性大增。路透

隨著全球擴大施打新冠病毒疫苗 ，相關政府官員在疫苗採購、配送及安排施打的過程中，涉貪的可能性大幅提升。

MarketWatch報導，辛巴威衛生及兒童照護部部長莫尤（Obadiah Moyo）去年被捕，他遭指控在新冠疫情相關醫療必需品採購案中涉貪。

辛巴威流行病與疾管中心的主任馬南加 席拉也因濫用職權被捕，他據傳向同事支付不正當的「疏通費」、駕駛私人車使用醫護人員公務用的加油抵用券，以及在辛巴威推出疫苗的期間，僱用親戚訓練醫護人員。貪腐程度極為嚴重的辛巴威，剛開始推動疫苗接種就發生此事，可謂出師不利。

如今，辛巴威準備配送新冠疫苗，期盼最終可為1,000萬至1,500萬名國人施打疫苗。但辛巴威在野小黨的議員杜柏憂心忡忡，認為與新冠疫苗有關的貪瀆醜聞也許才正要開始。

他說：「這是設計精密的犯罪，都在暗中進行」，指出政府官員有機會在採購疫苗的過程中從事不法行為。

紐約 每日新聞報報導，莫尤去年遭控告在一樁價值6,000萬美元的醫療設備採購案涉貪，已被警方逮捕。辛巴威總統姆南加瓦當時宣布取消這起採購案，並解除莫尤的部長職務。

莫尤對此不予置評，他的委任律師也不予置評。一位流行病與疾管中心官員澄清：「我們的合作廠商否認這些指控。」