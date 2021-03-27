我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸血腥軍人節 安全部隊槍殺逾90人

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

緬甸血腥軍人節 安全部隊槍殺逾90人

編譯莊蕙嘉／即時報導
緬甸，一位抗議人士在街頭，路上燃起熊熊大火。(美聯社)
緬甸，一位抗議人士在街頭，路上燃起熊熊大火。(美聯社)

緬甸軍方27日在首都奈比多舉行軍人節閱兵活動，宣稱捍衛民主，示威者號召十萬民眾上街抗議。國營電視台26日晚間發布訊息警告民眾，如果上街「將對著頭部或背部開槍」。據統計，安全部隊已槍殺逾90名街頭抗議民眾，反政變團體譴責「今天是軍恥節」。

經過幾天的無聲罷工之後，抗議人士號召在全國進行大規模街頭示威活動。今日緬甸報導，安全部隊在緬甸境內多個地區開槍射殺支持民主的抗議群眾，已有91人因此喪命，第二大城瓦城就有29人死亡，是政變以來最血腥的一日。

由被罷黜國會議員組成的緬甸聯邦議會代表委員會發言人薩沙參加線上論壇時說，「今天是軍恥日，軍方將領正在慶祝軍人節，而他們才剛屠殺超過300名無辜平民」。

根據最新統計，迄日為止，已有超過400人遭軍警殺害，近九成死於槍殺，逾3000人被捕。

緬甸武裝部隊總司令敏昂萊主持閱兵式，他透過全國電視實況轉播表示「軍方尋求與全國攜手共同捍衛民主」，軍政府會保護人民，使全國恢復平靜。

敏昂萊也重申舉行大選的承諾，但沒有說明具體時間表，僅稱國家管理委員會將按照已制定的時程和目標履行職責。

緬甸軍方以去年11月議會選舉有弊為由，2月1日發動政變，逮捕或軟禁包括國務資政翁山蘇姬在內的反對派人士，宣布實施為期一年的緊急狀態，並血腥鎮壓上街抗議的平民。

緬甸 緊急狀態 翁山蘇姬

上一則

日本首例！埼玉縣立法通過電扶梯只准站定不准走

延伸閱讀

民眾擬緬甸軍人節示威 軍政府警告：將瞄準頭部射殺

民眾擬緬甸軍人節示威 軍政府警告：將瞄準頭部射殺
緬甸全國性黎明示威 安全部隊朝東部抗議者開槍

緬甸全國性黎明示威 安全部隊朝東部抗議者開槍
緬甸示威又濺血 1城鎮8人死、BBC記者被捕

緬甸示威又濺血 1城鎮8人死、BBC記者被捕
緬甸華人母親因示威喪子 痛訴別把他們當中國華人

緬甸華人母親因示威喪子 痛訴別把他們當中國華人

熱門新聞

「長賜輪」在超過72小時的搶救後，直至26日上午還是無力脫困。 (歐新社、美聯社）

最慘斷兩半？蘇伊士運河「長榮卡關」難救的步步危機

2021-03-26 08:00
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

2021-03-25 01:20
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

2021-03-25 07:34
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示
圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫

圖輯╱紐約法拉盛珠寶店 遭暴力搶劫
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出

失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出