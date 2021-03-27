貨輪擱淺打亂供應鏈 救助公司稱下周初有望脫困

長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪擱淺在蘇伊士運河，荷蘭海上救助公司Smit Salvage表示，如果在拖船負重能力、疏浚工程和滿潮等多管齊下成功移動貨輪，下周初長賜輪就能脫困。 美聯社

長榮 海運巨型貨櫃輪長賜輪擱淺在蘇伊士運河 ，荷蘭海上救助公司Smit Salvage表示，如果在拖船負重能力、疏浚工程和滿潮等多管齊下成功移動貨輪，下周初長賜輪就能脫困。

在昨天之前，挖泥船已經在船首周圍移除約2萬公噸泥沙，但讓長賜輪重新浮起的行動昨晚暫停。

Smit Salvage母公司Boskalis執行長伯多斯基（Peter Berdowski）昨晚告訴荷蘭電視新聞節目Nieuwsuur說：「我們的目標是在週末過後完成工作，但一切都必須毫無差池。」Smit Salvage於本周加入協助蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）救援長榮貨櫃的行動。

伯多斯基說：「船首扎扎實實地卡在泥沙中，但船尾沒有完全被推到泥沙中，這是個好消息。我們可以試著藉此來移動貨輪。」

「數艘重型拖船加總負重能力為400公噸，將在本週末抵達。我們希望結合拖船、船首疏浚工程和滿潮這些因素，將能讓我們在下週一開始移動貨輪。」

長榮貨輪擱淺於水道上，造成蘇伊士運河大塞船，油輪運費上漲將近一倍，也打亂全球供應鏈。

伯多斯基說，這個週末將會有一台起重機來到現場，可用來卸下長賜輪上的貨櫃減輕重量，但專家警告這個過程可能既複雜又耗時。

他說：「如果下週沒有成功移動貨輪，我們將必須從船首移除約600個貨櫃，來減輕重量。這將會讓我們進度延後至少好幾天，因為要將那些貨櫃安放在哪裡將是一個問題。」

此外，消息人士表示，試圖讓長賜輪重新浮起的行動，將趁著漲潮，在當地時間今天下午2時30分（格林威治時間今天12時30分）左右恢復作業。

消息人士表示，若未能成功，明天上午將再試一次。消息人士指出，要讓長賜輪重新浮起，可能必須再移除船首周遭更多的泥沙。