伊朗與中簽25年合作協議 反中情緒高漲

伊朗 與中國 簽署為期25年合作協議，成為指引兩國關係的路線圖。與此同時，當地反中情緒高漲，「#對中國伊朗協議說不」（#No2ChinaIRAccord）成為熱門主題標籤。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，中國國家主席習近平2016年1月訪德黑蘭時，曾與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）針對建立「在交通、港口、能源、工業和服務業等領域互惠投資」的路線圖，達成共識。

伊朗前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）去年7月指控，德黑蘭當局在伊朗人民不知情下，正「與外國就為期25年的新協議展開談判」。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）當時在國會遭到強烈質疑，他向議員保證，擬議的協議「不會有祕密」，並且承諾內容敲定後將會公開宣布。不過截至目前，德黑蘭當局沒有兌現此一承諾，協議內容幾乎全未公開。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天引述伊朗官員報導，此一綜合性合作協議可在不同經濟領域深化德黑蘭和北京的雙邊關係，將為整個中東地區開創4000億美元年貿易額。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）今天報導，此一合作路線圖包含20項條款，涵蓋「政治」、「行政合作」、「人民和文化」、「司法、安全和國防」 、「區域和國際」等面向。

相關報導沒有提到此一協議的具體內容。

與此同時，伊朗推特用戶上傳貼寫有「中國滾出伊朗」、波斯灣遭到長城圍繞禁錮等貼圖。還有網友用中文向「中國政治人物和人民」喊話，強調「我們伊朗人民反對與中國人達成任何協議」。

推特上甚至出現用中文發表的激烈言論說：「建議中共政府向每一個派往伊朗的中國人送棺材...從現在開始，沒有任何中國人會在伊朗安全。」

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency ）今天報導，伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（SaeedKhatibzadeh）26日晚間告訴伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），到訪德黑蘭的中國國務委員兼外長王毅將參加伊、中建交50週年相關活動、會晤多位資深官員並且簽署上述文件。

他提到，此一具戰略重要性的綜合性合作文件從中國國家主席習近平2016年1月到訪伊朗時就開始討論，盼將雙邊關係帶到新層次。

哈蒂柏札德說：「用文件涵蓋伊朗和中國的多層次、多重深度關係有其必要。所以，兩國已針對此一協議多次交換意見，兩國外交部長終將於星期六進行簽署。」

根據哈蒂柏札德，經濟層面是這份文件主軸，涵蓋不同領域合作以及伊朗如何參與「一帶一路」倡議，內容特別聚焦在兩國民間企業上。他說：「我們期盼此一文件成為未來25年伊朗—中國關係的路線圖。」

王毅26日深夜抵德黑蘭，兩天行程中，他將獲羅哈尼接見，並與查瑞夫進行會談。

中國是伊朗重要貿易夥伴，美國前總統川普2018年退出伊朗核子協議、對德黑蘭再度實施制裁之前，中國是伊朗石油最大買家。

美國總統拜登 政府對中國、俄羅斯、伊朗3國政府展現強硬立場。王毅數日前剛在廣西桂林接待俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。中、俄都是伊朗核子協議締約國，也都對川普片面制裁伊朗予以批評。拜登政府則嘗試重返核子協議。

拜登日前指出，他向習近平表示，儘管預期將有激烈競爭，但美國不尋求與中國對抗。