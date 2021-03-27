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他Google環球影城 環景圖驚見詭異男行徑

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有網友發現，在查詢「日本環球影城」點開Google Map環景圖卻出現不堪入目的畫面。圖／取自Google Map
近日有網友發現，在查詢「日本環球影城」點開Google Map環景圖卻出現不堪入目的畫面。圖／取自Google Map

Google Map出包？許多人在旅遊前都會點開Google Map查看附近景色，近日有網友發現，在查詢「日本環球影城」點開環景圖竟出現不堪入目的畫面，讓人相當傻眼，不過目前Google Map已經無法再查看日本環球影城的環景圖了。

原po在臉書「爆廢1公社」發文表示，用Google Map搜尋日本環球影城，查看360度環景圖，雖然一開始是非常正常的景象，但轉一圈後，竟出現一名裸體男子掌鏡，下體更是一覽無遺，讓他瞬間傻眼，「不知道是谷歌異常還是它太開放了」。

貼文一出，許多網友立刻搜尋，紛紛留言表示實在是太恐怖，看到的瞬間還抖了一下，「環球影城有這地方嗎？」、「我打開也嚇一跳」、「很嚇人」、「太刺激...」、「傷眼睛」、「這位仁兄紅了啊」、「我永遠忘不了這個燦爛的笑容」。

更有網友表示，已經不是第一次看見這個裸男，他其實在世界各地都有出現，「這個男的全世界旅遊都有拍啊，上次有看到埃及的」、「之前也出現在土耳其」、「「難怪我覺得眼熟，他是不是立志惡搞各地的環景」，許多網友都點出，各地景點都可以看到這名裸體男子對著鏡頭燦笑比讚，看了實在讓人不寒而慄。

環球影城 Google 日本

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