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稱「奇蹟藥水」治新冠 委國總統臉書粉專遭凍

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稱「奇蹟藥水」能治新冠 委內瑞拉總統臉書粉專遭凍結

中央社 / 委內瑞拉卡拉卡斯27日綜合外電報導
馬杜洛（Nicolas Maduro）今年一月聲稱，以百里香為原料的口服藥物Carvativir，是可治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「奇蹟」之藥，且無副作用。 路透
馬杜洛（Nicolas Maduro）今年一月聲稱，以百里香為原料的口服藥物Carvativir，是可治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「奇蹟」之藥，且無副作用。 路透

社群網站臉書發言人今天說，已凍結委內瑞拉總統馬杜洛的粉絲專頁，因為他鼓吹一種宣稱可擊退新型冠狀病毒的療法，違反臉書不准散布相關假消息的政策。

馬杜洛（Nicolas Maduro）今年一月聲稱，以百里香為原料的口服藥物Carvativir，是可治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「奇蹟」之藥，且無副作用。但醫師表示，這種說法並無科學根據。

臉書（Facebook）已撤下馬杜洛推廣Carvativir的影片，並已知會專頁管理人，其內容違反了臉書的政策。臉書先前制定方針，禁止錯誤指稱「某種東西保證能預防感染COVID-19或保證可治癒」。

馬杜洛在影片中說，Carvativir是19世紀委內瑞拉醫師耶南德茲（Jose Gregorio Hernandez）的「奇蹟藥水」，可預防及治療新型冠狀病毒。耶南德茲去年獲羅馬天主教教會封為真福者。

臉書發言人接受路透社訪問時說：「我們遵循世界衛生組織（WHO）指導，而世衛表示，目前並無藥物可以治癒這種病毒。」

「由於這個專頁一再違反規定，我們予以凍結30天，這段時間內，專頁僅供瀏覽。」

委內瑞拉官方統計，截至今天，境內有15萬4905起確診病例，1543人病故。但批評者認為，由於採檢不足，實際數據可能更多。

臉書 社群網站 世衛

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