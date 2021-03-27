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獎金18年花光光 英最年輕樂透得主靠救濟金過活

編譯周辰陽／即時報導
英國最年輕樂透得主羅傑斯2003年以16歲之齡獲得180萬英鎊彩金，但18年後已全數揮霍一空，現在靠著救濟金過活。左圖為中獎當時，右圖為今日的羅傑斯。畫面翻攝：The Sun
英國最年輕樂透得主羅傑斯2003年以16歲之齡獲得180萬英鎊彩金，但18年後已全數揮霍一空，現在靠著救濟金過活。左圖為中獎當時，右圖為今日的羅傑斯。畫面翻攝：The Sun

英國最年輕樂透得主羅傑斯（Callie Rogers）2020年12月因吸毒與出車禍後試圖逃逸被補，近日為此受審時，當庭被揭發她已把180萬英鎊（約253萬美元）的獎金揮霍一空，現在靠著救濟金過活。

太陽報報導，羅傑斯2003年中樂透時僅16歲，還是時薪3.6英鎊的商店店員。中大獎後隨即陷入紙醉金迷的生活。據報她為自己、父母與祖父母買房花掉55萬英鎊，用30萬英鎊買衣服、化妝品、做頭髮與刺青，25萬英鎊砸在暢遊墨西哥與歐洲迪士尼樂園等地。

此外，羅傑斯還花19萬英鎊買禮物與貸款給家人，在男朋友們的禮物砸下18.8萬英鎊，買車用掉8.5萬英鎊。律師費花了5萬英鎊，動過3次隆乳手術則用掉1.8萬英鎊。

羅傑斯透露，她在中獎幾周後結識一個男人，跟他育有2名小孩，並搬進價值18萬英鎊的平房。兩人5年後分手，讓她想過尋短，小孩也被帶走，透過隆乳重拾自信。她曾自稱花25萬英鎊買古柯鹼，事後又加以否認，又聲稱有人假裝是她的朋友，目的卻只是吸金。2018年一個晚上外出時，還被2名女子攻擊到多處受傷、不省人事與流了一地鮮血，讓她差點以為自己就要沒命。

羅傑斯2013年接受專訪時，就描述樂透中獎怎麼害她向下沉淪，「我突然間變成地方名人，人們會在酒吧找上我，裝得像我的好友，讓我感覺到全部埋單的壓力，我不知道誰能信。對於一個如此年輕的人來說，這筆錢真的太大了。就算妳說生活不會改變，最後還是會變，通常不會更好」。

根據報導，羅傑斯2020年12月跟新男友駕車外出，卻撞上路邊的灌木樹籬，一位警官下車處理時，羅傑斯的男友聲稱是她開車，羅傑斯自己則因試圖掙脫手銬，被警官噴了一臉PAVA噴射劑，隨後被驗出古柯鹼陽性反應，卻又拒絕酒測，講話則顛三倒四。律師表示，沒有證據顯示羅傑斯開車，她只是覺得生氣與煩躁。法官裁示吊扣駕照22個月，需戴11周的電子腳鐐與夜間不得出門。

駕照 迪士尼 車禍

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