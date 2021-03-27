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蘇伊士運河大塞船 全球貿易每周恐損失100億美元

中央社 / 柏林26日綜合外電報導
德國保險巨擘安聯集團今天公布的報告顯示，長榮海運巨型貨輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺，恐造成全球貿易每周損失60億到100億美元。 路透
德國保險巨擘安聯集團今天公布的報告顯示，長榮海運巨型貨輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺，恐造成全球貿易每周損失60億到100億美元。 路透

德國保險巨擘安聯集團今天公布的報告顯示，長榮海運巨型貨輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺，恐造成全球貿易每周損失60億到100億美元。

安聯集團（Allianz）報告也顯示，蘇伊士運河大塞船一周將導致年貿易成長減少約0.2到0.4個百分點。

報告指出：「問題在於蘇伊士運河大塞船是壓垮全球貿易的最後一根稻草。」

「首先，從今年初開始，供應商的交貨時間就已經拉長了，現在歐洲交貨時間比2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情高峰期間更長了。」

根據報告，美國交貨時間更拉長為兩倍，而在外界預期美國總統拜登大規模振興方案料刺激需求下，庫存已經減少。

法新社報導，索爾福德大學（University ofSalford）商學院物流專家歐文斯（Jonathan Owens）表示，正常來說，每天大約有價值30億美元的貨物通過蘇伊士運河。

全球航運權威媒體勞依茲日報（Lloyd's List）則表示，單日雙向通過運河的貨運價值約96億美元。

根據穆迪（Moody's）分析師哈利德（DanielHarlid），由於有眾多公司直接或間接受到影響，目前不可能將滯留在船上的商品價值量化。

蘇伊士運河 美國 拜登

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