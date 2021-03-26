美譴責飛彈試射 北韓高官：侵犯自衛權形同挑釁

北韓官方公布25日試射飛彈畫面。（美聯社）

北韓 中央通信社（KCNA）今天報導，國內高階官員表示，美國 總統拜登譴責北韓試射兩枚飛彈，形同對北韓自衛權的「侵犯」與「挑釁」。

路透報導，執政北韓勞動黨中央委員會書記李炳哲（Ri Pyong Chol）表示，試射飛彈屬自我防衛，對抗南韓和美國聯合軍演及先進武器所構成的威脅。

李炳哲在中央通信社發布的聲明中表示：「針對行使我國自衛權的正常武器試射，美國執政者卻說什麼違反聯合國『決議』，並公然表露出他根深蒂固的敵意，我方對此表達嚴重關切。」

李炳哲說：「美國總統這番言論是對我國自衛權的公然侵犯和挑釁。我認為美國新政府顯然起步就走錯了。」

據法新社報導，北韓稱25日的發射活動，是在測試一款搭載固體火箭發動機的新型「戰術導向發射體」；這是北韓自拜登就職以來首度具體挑釁。

日本首相菅義偉稱這兩枚從北韓東岸發射的武器是彈道飛彈；然而依據聯合國安理會決議，北韓禁止研發這類武器。

白宮先前表示，美國對北韓政策的檢討已邁入「最後階段」。白宮今天拒絕置評，國務院 也未立即回應記者的置評要求。

不過國務院發言人波特（Jalina Porter）稍早被問及北韓此次試射行動是否會影響美方的政策檢視時，波特再次譴責北韓的試射行動「破壞穩定」。