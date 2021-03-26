遞橄欖枝 長賜輪卡埃及蘇伊士 土耳其：願協助脫淺

長榮海運旗下貨輪卡在埃及蘇伊士運河，造成全球海運大堵塞，土耳其政府26日表示願協助長賜輪脫淺。圖攝於26日。（新華社）

土耳其向埃及提議派遣海難救援船哈頓祖母號協助在蘇伊士運河 擱淺的台灣長榮 海運長賜輪脫淺。土、埃剛重啟中斷8年的外交接觸，安卡拉盼藉此增進雙邊關係。

土耳其運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯（Adil Karaismailoglu）今天表示，土耳其已向埃及提議派遣海難救援船哈頓祖母號（Nene Hatun）協助長賜輪脫淺。

他告訴民營NTV電視台：「我們已經向埃及兄弟們提議協助，如果獲得他們正面回應，我們哈頓祖母號是全球少數有能力執行這種作業的機械之一。」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其內政部旗下的哈頓祖母號能夠提供205噸的繫纜拖力，並且配備可以噴水70公尺高的滅火系統、可達水深100公尺的水下救難系統、一間減壓艙、15名水肺潛水員、多個實驗室和一支小型醫療隊。

上述提議正值安卡拉、開羅關係開始低盪之際。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）12日證實，已經重新展開自2013年起中斷的對埃及關係。土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）同日宣布土、埃已重啟外交接觸。

時任軍方首長的埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2013年發動軍事政變，推翻埃及首任民選總統穆希（Mohamed Morsi）後，土、埃關係急遽惡化。兩國互逐大使、關係降級，艾爾段多年來甚至不直呼塞西名諱，只稱「那個叛變者」。

土、埃在敘利亞議題上支持敵對陣營，在東地中海海上爭議方面也意見相左。不過談話向來火力四射的艾爾段最近評論國際議題時收斂許多，對塞西也不再不假辭色。埃及日前也宣布，就東地中海油氣探勘進行招標工作時，將會承認土耳其劃定的專屬經濟區，雙邊關係逆轉並顯著升溫。

值兩國低盪風吹之際，埃及今天發生火車對撞意外，造成至少32人死亡、108人受傷。土耳其稍早已向埃及致哀並且期盼迅速復原。

台灣長榮海運旗下400公尺長的巨型貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺，導致此一歐洲和亞洲之間最短海運路線航運中斷，全球貿易嚴重受創。

專家擔心，若無法儘快移開長賜輪，「塞船」現象可能波及石油市場和船運、貨櫃費用，導致日用品漲價。