遞橄欖枝 長賜輪卡埃及蘇伊士 土耳其：願協助脫淺
土耳其向埃及提議派遣海難救援船哈頓祖母號協助在蘇伊士運河擱淺的台灣長榮海運長賜輪脫淺。土、埃剛重啟中斷8年的外交接觸，安卡拉盼藉此增進雙邊關係。
土耳其運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯（Adil Karaismailoglu）今天表示，土耳其已向埃及提議派遣海難救援船哈頓祖母號（Nene Hatun）協助長賜輪脫淺。
他告訴民營NTV電視台：「我們已經向埃及兄弟們提議協助，如果獲得他們正面回應，我們哈頓祖母號是全球少數有能力執行這種作業的機械之一。」
獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，土耳其內政部旗下的哈頓祖母號能夠提供205噸的繫纜拖力，並且配備可以噴水70公尺高的滅火系統、可達水深100公尺的水下救難系統、一間減壓艙、15名水肺潛水員、多個實驗室和一支小型醫療隊。
上述提議正值安卡拉、開羅關係開始低盪之際。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）12日證實，已經重新展開自2013年起中斷的對埃及關係。土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）同日宣布土、埃已重啟外交接觸。
時任軍方首長的埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2013年發動軍事政變，推翻埃及首任民選總統穆希（Mohamed Morsi）後，土、埃關係急遽惡化。兩國互逐大使、關係降級，艾爾段多年來甚至不直呼塞西名諱，只稱「那個叛變者」。
土、埃在敘利亞議題上支持敵對陣營，在東地中海海上爭議方面也意見相左。不過談話向來火力四射的艾爾段最近評論國際議題時收斂許多，對塞西也不再不假辭色。埃及日前也宣布，就東地中海油氣探勘進行招標工作時，將會承認土耳其劃定的專屬經濟區，雙邊關係逆轉並顯著升溫。
值兩國低盪風吹之際，埃及今天發生火車對撞意外，造成至少32人死亡、108人受傷。土耳其稍早已向埃及致哀並且期盼迅速復原。
台灣長榮海運旗下400公尺長的巨型貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺，導致此一歐洲和亞洲之間最短海運路線航運中斷，全球貿易嚴重受創。
專家擔心，若無法儘快移開長賜輪，「塞船」現象可能波及石油市場和船運、貨櫃費用，導致日用品漲價。
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