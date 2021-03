埃及南部26日發生火車相撞事故,已知造成32死60多人受傷。事發地點位於Sohag省,距離埃及首都開羅約460公里。有三節車廂出軌,當局出動49輛救護車前往搶救。

BREAKING: At least 32 killed, more than 60 injured in Egypt train collision - health ministry pic.twitter.com/nolFaZnC4W