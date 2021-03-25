蘇伊士運河卡住 油輪若繞道好望角…起碼多花30萬美元

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。(美聯社)

長榮海運的巨無霸貨櫃輪長賜輪卡在蘇伊士運河 動彈不得，這場世紀級的海上交通阻塞究竟使全球付出多少成本？最簡短的答案：很多很多。

目前難以統計出涵蓋所有層面的單一數字，且這項成本還須取決於長賜輪卡在蘇伊士運河的天數。長賜輪發生擱淺，推升船運費用漲翻天；每日約有價值100億美元的石油 和貨物運輸通過蘇伊士運河。

彭博資訊報導，從中國 航向歐洲的每只40呎貨櫃，船運費用已攀升至8000美元左右，幾乎是一年前的四倍。

蘇伊士運河交通打結，還讓並未經過此運河的油輪獲利大增。從中東駛往中國的超大型油輪（VLCC），每艘油輪的每日獲利大增至1371美元，為逾七周以來的第二日獲利。

每日可載運100萬桶石油的蘇伊士型油輪，每日獲利激增至1.7萬美元，為去年6月以來最高。美國重機具大廠卡特彼勒（Caterpillar）的船運也受到延宕，將視需求考慮改成空運。

由於蘇伊士運河可能長達數周無法通行，船運業者正評估貨櫃船繞道非洲的成本。這是一項艱難的決定。以一艘從中東航向歐洲的超大型油輪而言，繞道好望角代表航程將劇增9650公里，光是燃料費用預料增加30萬美元。