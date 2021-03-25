疫情僅次美 巴西總統仍高調慶生

21日，巴西總統波索納洛向支持者揮手。(美聯社)

巴西衛生部24日通報，境內新冠肺炎 死亡數破30萬，僅次美國 。巴西政府此時才宣布設立抗疫委員會，專家預測死亡數將繼續攀升。然而，總統波索納洛卻仍和數百名支持者切蛋糕慶祝66歲生日。

巴西24日有2244人病故，新增9萬504例確診，累計超過30萬人死亡、逾1222萬確診。巴西已成為確診數和死亡數第二高的國家，僅次美國。巴西今年1月17日開始為民眾接種新冠疫苗 ，迄今已施打超過1780萬劑疫苗。

新冠肺炎疫情已在巴西肆虐一年，奪走逾30萬人的生命，波索納洛才宣布設立一個由各州州長參與、參議院議長巴奇哥協調的抗疫委員會。他們將持續密切監測各部門防疫行動，致力將目前每日接種30萬劑疫苗進度加快至每日百萬劑。

然而，巴西病故數突破30萬之際，波索納洛卻仍和數百名支持者見面，切蛋糕慶祝66歲生日。

美聯社報導，波索納洛本月改變對疫苗的看法，但仍拒絕祭出防疫管制，還在重申他所倡議的「早期治療工具」。目前尚無科學證明有效的治療方法預防新冠肺炎。

他說：「我該改變我的陳述嗎？該變得更容易受外界影響嗎？我該屈服嗎？該跟著大多數人做他們正在做的事嗎？如果我被說服做某些事，那麼我會去做。但現在我還沒被說服。我們該對抗病毒而非總統。」