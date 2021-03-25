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以色列逾5成人口完成疫苗接種 巴勒斯坦進度緩慢

中央社耶路撒冷25日綜合外電報導
以色列23日舉行兩年來第4度大選，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu，圖）強調自己以提供疫苗接種效果數據交換製藥巨擘輝瑞疫苗的政績。美聯社
以色列23日舉行兩年來第4度大選，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu，圖）強調自己以提供疫苗接種效果數據交換製藥巨擘輝瑞疫苗的政績。美聯社

以色列衛生當局今天表示，國內已經有超過5成的人口完成輝瑞/BioNTech（Pfizer/BioNTech）疫苗接種。巴勒斯坦自治政府控制的地區疫苗施打進度緩慢。

在460多萬人已經接種疫苗下，以色列疫苗施打速度領先全球，境內新增感染病例滑降，部分防疫封鎖措施也得以鬆綁。以色列總人口約920萬人。

以色列23日舉行兩年來第4度大選，總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）強調自己以提供疫苗接種效果數據交換製藥巨擘輝瑞疫苗的政績。

內唐亞胡所屬的右翼聯合黨（Likud Party）在這次的大選中奪下最多的席次，但能否組成一個多數聯盟政府仍在未定之天。

以色列自爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，已經三度封城，死亡病例達6157。

根據衛生部，截至今天，以色列陽性率已從1個月前近6%降至1.1%。同時，重症病患也從2月底的800多人減至482人。

而在巴勒斯坦自治政府控制的地區，疫苗施打進度緩慢。巴勒斯坦自治區的疫苗仰賴以色列政府的有限供應和聯合國COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。

人權團體和部分美國民主黨籍國會議員呼籲以色列提供疫苗，給境內所有的巴勒斯坦人接種。

以色列已對10萬多名獲准進入以色列或西岸猶太屯墾區的巴勒斯坦人施打疫苗。

巴勒斯坦自治政府本月稍早透過COVAX獲得6萬劑輝瑞/BioNTech 和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。

巴勒斯坦衛生當局表示，目前西岸占領區死亡病例1910起，加薩走廊則有593人病歿。

疫苗 以色列 輝瑞

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