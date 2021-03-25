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專家憂東京疫情急遽擴大 恐比第3波嚴重

中央社東京25日專電
圖為日本東京民眾戴著口罩，走在櫻花盛開的樹下。美聯社
圖為日本東京民眾戴著口罩，走在櫻花盛開的樹下。美聯社

東京新冠肺炎確診病例昨天新增420例、今天新增394例，疫情有復燃傾向，專家憂心疫情會因變種病毒株導致疫情急遽擴大，比第3波還嚴重。

東京2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增確診病例2月23日275例；3月23日337例。2月24日213 例；3月24日420例。2月25日340例；3月25日394例。疫情復燃的傾向趨於明顯。

日本首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）22日凌晨0時才解除1月8日以來實施的緊急事態宣言，1都3縣首長擔憂疫情復燃，昨天共同宣布到4月21日為「防止疫情復燃期間」，籲請餐飲店、卡拉OK 店的營業時間最晚到晚間9時。

東京都政府今天召開防疫會議時，防疫專家表示，3月22日凌晨0時解除緊急事態宣言後，主要的車站、鬧區等人流增加，憂心民眾對防疫的警覺度降低。

日本國立國際醫療研究中心國際感染症中心主任大曲貴夫今天在會議上發出警語表示，第3波疫情是因為去年年底民眾在過耶誕節、忘年會（類似尾牙聚餐）等之後疫情擴大，目前似乎也有類似情況。

現在正值賞櫻、歡送會與歡迎會（日本新的財會年度4月1日開始，學校3月底辦畢業典禮、4月開學典禮）、畢業旅行等時期。專家表示，若按往年來看，此時期人員流動增加，很擔憂疫情會因變種病毒株等因素急遽擴大，比第3波還嚴重。

東京都政府目前除了要求餐飲業等縮短營業時間，最晚於晚間9時打烊，此外並無特別強力的防疫措施。有東京都政府職員無奈地表示，疫情發生已經過一年多，現在誰也找不出防疫特效藥。

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