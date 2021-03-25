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有看沒有懂 日本千葉浦安市更正錯誤英文標示

中央社東京25日綜合外電報導

日本千葉縣浦安市內部分看板上標示的英文讓人有看沒有懂，甚至還有可能誤解原意，讓浦安市政府推動更正市內導覽英文標示相關工作。

日本放送協會（NHK）報導，浦安市人口約2.5%是外國人，觀光客中也有不少外籍人士，許多市民發現市內導覽看板等處的英文標示有誤，讓市政府組成包括學者專家在內的委員會進行檢證。

結果，委員會發現新浦安站前的「禁止自行車進入」看板上，英文寫的是No Entrance Bicycles，意思變成是「沒入口自行車」。

還有一處「一般車輛臨時上下客處」看板，英文寫的是Private Cars Only，意思僅有「只限一般車輛」，看不出來能不能在此處上下客。

再者，浦安市政府官網的日文表現並不容易理解，用機器無法正確翻譯，經過檢證的53件翻譯中，高達約9成的51件有修正的必要。

浦安市政府已完成官網的英文修正，市內相關導覽看板也將依序更正，換上正確的英文標示。

委員會成員之一、出身美國目前定居浦安市的帕翠莎說，當初2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情感染擴大的時候，即使看了浦安市政府官網，也不清楚英文寫的是什麼意思，令人感到困擾。

她說，希望藉由這次的相關修正，未來讓浦安市成為對外國人來說易於居住的城市。

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