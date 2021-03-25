我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

編譯葉亭均／綜合外電
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）
木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

長榮貨輪擱淺導致蘇伊士運河塞船，讓全球航運大亂，加劇新一輪風險，「衛生紙之亂」恐上演。全球最大紙漿製造商木漿製造業者正警告全球貨輪塞船，可能導致木漿供應中斷，而木漿正是生產衛生紙的原物料。

總部位於巴西的木漿製造商Suzano主要以散裝貨運船運輸木漿。該公司執行長Walter Schalka表示，隨著貨櫃船需求激增，吃緊的情況已開始外溢至影響散裝船，並且可能導致Suzano的出貨延後。

修爾卡擔心，船運問題可能如滾雪球般愈滾愈大，只會愈來愈嚴重。如果木漿貿易嚴重中斷，而且衛生紙製造業者沒有充足木漿庫存的話，最終可能會影響衛生紙供應。

Walter Schalka表示，公司擔心3月的出口可能低於原先預期，而且已被迫把一些出貨延後至4月。由於貨櫃船的競爭增加，散裝船停泊在該公司碼頭的次數已比以往減少。他說：「所有透過散裝船做出口的南美洲業者都面臨這樣的風險。」

巴西是全世界最大木漿供應國，而Suzano占全球硬木漿（hardwood pulp）供應的三分之一左右。硬木漿是用來生產廁所衛生紙的紙漿類型。

另據彭博資訊的資料，長榮貨輪擱淺蘇伊士運河，導致南北約185艘船塞船，載運的貨物包括活體動物、石油和糧食，其中40艘船載運如穀物等商品、水泥等乾貨，還有17艘是油輪。

許多國家仰賴途經蘇伊士運河加速運輸日常用品，這些商品包括用於取暖的丙烷、以及餵飽人類與動物的農作物。

蘇伊士運河 長榮 石油

上一則

哈利王子擁第2份新工作 加入美智庫「打假新聞」

延伸閱讀

蘇伊士運河不只長榮卡住 曾有14艘輪船卡8年

蘇伊士運河不只長榮卡住 曾有14艘輪船卡8年
長榮貨櫃巨輪仍卡在蘇伊士運河內 脫困作業暫停

長榮貨櫃巨輪仍卡在蘇伊士運河內 脫困作業暫停
百艘貨輪卡蘇伊士 油價應聲漲

百艘貨輪卡蘇伊士 油價應聲漲
一洲焦點／北京面臨美歐夾擊、長榮貨輪擱淺

一洲焦點／北京面臨美歐夾擊、長榮貨輪擱淺

熱門新聞

世界衛生組織（WHO）專家今天表示，他們可能建議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株蔓延的國家使用美國嬌生集團研發的疫苗。(路透)

世衛專家：變種病毒蔓延國家 擬建議使用嬌生疫苗

2021-03-17 13:50
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56
民眾19日在洛杉磯韓國城手持「亞特蘭大停止仇恨亞裔」標語，抗議針對亞裔的仇恨攻擊。（Getty Images）

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

2021-03-21 11:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

趙薇又被拍！深夜帶富二代回豪宅

趙薇又被拍！深夜帶富二代回豪宅
科州21歲槍手敘利亞出生 初步排除恐襲

科州21歲槍手敘利亞出生 初步排除恐襲
新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作