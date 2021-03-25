全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

木漿業者警告供應可能中斷，「衛生紙之亂」風險再上升。（路透）

長榮 貨輪擱淺導致蘇伊士運河 塞船，讓全球航運大亂，加劇新一輪風險，「衛生紙之亂」恐上演。全球最大紙漿製造商木漿製造業者正警告全球貨輪塞船，可能導致木漿供應中斷，而木漿正是生產衛生紙的原物料。

總部位於巴西的木漿製造商Suzano主要以散裝貨運船運輸木漿。該公司執行長Walter Schalka表示，隨著貨櫃船需求激增，吃緊的情況已開始外溢至影響散裝船，並且可能導致Suzano的出貨延後。

修爾卡擔心，船運問題可能如滾雪球般愈滾愈大，只會愈來愈嚴重。如果木漿貿易嚴重中斷，而且衛生紙製造業者沒有充足木漿庫存的話，最終可能會影響衛生紙供應。

Walter Schalka表示，公司擔心3月的出口可能低於原先預期，而且已被迫把一些出貨延後至4月。由於貨櫃船的競爭增加，散裝船停泊在該公司碼頭的次數已比以往減少。他說：「所有透過散裝船做出口的南美洲業者都面臨這樣的風險。」

巴西是全世界最大木漿供應國，而Suzano占全球硬木漿（hardwood pulp）供應的三分之一左右。硬木漿是用來生產廁所衛生紙的紙漿類型。

另據彭博資訊的資料，長榮貨輪擱淺蘇伊士運河，導致南北約185艘船塞船，載運的貨物包括活體動物、石油 和糧食，其中40艘船載運如穀物等商品、水泥等乾貨，還有17艘是油輪。

許多國家仰賴途經蘇伊士運河加速運輸日常用品，這些商品包括用於取暖的丙烷、以及餵飽人類與動物的農作物。