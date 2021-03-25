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哈利王子擁第2份新工作 加入美智庫「打假新聞」

編譯徐榆涵／即時報導
英國哈利王子擁有第二份新工作，加入美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）新成立的「資訊混亂委員會」，打擊假新聞。(路透)
英國哈利王子擁有第二份新工作，加入美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）新成立的「資訊混亂委員會」，打擊假新聞。(路透)

出走英國王室的哈利王子（Prince Harry）在矽谷求職成功後，現在又要加入美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）新成立的「資訊混亂委員會」（Commission on Information Disorder），協助打擊假新聞。

CNN報導，哈利王子與其他14名委員和三位共同主席，將對美國錯誤資訊和假資訊進行為期六個月的研究。

➤➤➤哈利王子新工作 接任加州矽谷新創公司「影響力總監」

三名共同主席包括CBS知名主播庫瑞克（Katie Couric）、非裔民權倡導組織「改變顏色」（Color of Change）理事長羅賓遜（Rashad Robinson）和美國國土安全部網路安全及基礎設施安全局（CISA）前局長克雷布斯（Christopher Krebs）。

克雷布斯24日發布聲明說，「這場資訊危機破壞了人們對我們民主體制的信心，並直接打擊了社會根基」。

這也正是阿斯本研究所要研究的內容，該研究所1月宣布成立資訊混亂委員會，其任務是制定「可行的公私對策」。該委員會將於4月開始開會，並與外部專家舉行一系列簡報會。

阿斯本研究所說，研究所計畫在大約60天後發布一份期中報告，以調查和匡列資訊混亂問題，並確定最重要和最緊急問題的優先順序，接著會在秋季發布一系列可行的解決方案和建議。

共計15名委員中，還包括前德州國會議員赫德（Will Hurd）、前國家情報副總監高登（Sue Gordon）和媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）媳婦凱瑟琳（Kathryn Murdoch）等，但最出名的肯定是哈利，由於日前與妻子梅根接受歐普拉專訪，近幾周來持續受到大眾關注。

外媒23日才報導，哈利已加入舊金山一家從事全人發展與心理健康的新創公司BetterUp，職稱為「影響力總監」（chief impact officer）。

哈利 美國 矽谷

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