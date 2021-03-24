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蘇伊士運河不只長榮卡住 曾有14艘輪船卡8年

編譯中心 / 綜合報導
1967年被困在蘇伊士運河長達八年的船隻。圖擷自hapag-lloyd.com
1967年被困在蘇伊士運河長達八年的船隻。圖擷自hapag-lloyd.com

眾所周知，蘇伊士運河自1869年開通以來，便是橫跨歐亞非三大洲的重要疏運通道，光是依靠向各國船隻收取過路費，年營收便高達58億美元。23日長榮一艘貨輪堵住運河要道，再次成為焦點，但真正的蘇伊士運河危機發生在54年前，當時竟有14艘船卡在運河內整整8年之久，回不了家。

1967年，冷戰時期爆發的以阿六日戰爭，以色列占居上風，但僅僅耗費六日的戰爭，卻爆發蘇伊士運河長達八年的危機。當時以色列迅速奪下蘇伊士運河的東側土地，埃及為保護國界，不惜鑿沉船隻以堵住運河兩端，拒讓任何船隻通過，當時包括西德、瑞典、法國、英國、美國、波蘭、保加利亞及捷克的14艘船皆被困在運河道上，且封鎖竟達8年之久，還一度成為中東衝突用來討價還價的籌碼。

圖為西德的明斯特蘭號(MS Musterland)和MS Nordwind成功脫...
圖為西德的明斯特蘭號(MS Musterland)和MS Nordwind成功脫困返回德國漢堡。易北河上還舉行了盛大的接風儀式，為好不容易歸來的兩艘船隻洗塵。圖擷自hapag-lloyd.com

那時許多船隻都必須靠著拖運的方式才回得了母港，只有西德的明斯特蘭號(MS Musterland)和MS Nordwind最終靠船體自身動力成功脫困，返回德國漢堡。當時漢堡的易北河上，還舉行了盛大的接風儀式，為好不容易歸來的兩艘船隻洗塵。長達八年的受困時期，14艘來自八國的船隻成群地互綁在一起，在當時發揮了患難時的跨國友誼，才能撐過難捱的漫漫歲月。

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