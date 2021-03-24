長榮貨櫃巨輪仍卡在蘇伊士運河內 脫困作業暫停

長賜輪仍卡在運河裡。( Getty Images)

長榮海運（2603）擱淺在蘇伊士運河 的巨型貨櫃輪「長賜號」（Ever Given）目前仍卡在蘇伊士運河之內。彭博資訊報導，由於拖船和挖泥船始終無法幫助長賜號脫困，目前救援作業暫停，一支精英海上救助隊預計於25日稍後抵達，尋找移動這艘400公尺長超大貨櫃輪的辦法。

船運代理公司Inchcape引述蘇伊士運河管理局的消息表示，埃及方面幫助長賜號的作業在當地時間今天上午之前將先暫停。

周二在埃及蘇伊士運河南端擱淺的「長賜號」貨輪，船身比巴黎埃菲爾鐵塔的高度還長。橫卡在運河的事件令雙向交通中斷，裝載石油 、消費品等商品的各種船隻無法通行。為新冠疫情 帶來的全球供應鏈緊繃，再添新的壓力。

IHS Markit旗下JOC Group歐洲主編Greg Knowler說：「蘇伊士運河堵塞發生的時間實在不妙，哪怕只堵兩天，也會令供應鏈中斷混亂的情況進一步惡化，導致運往英國和歐洲各地的貨櫃延遲。」

彭博最新發發出新聞指出，蘇伊士運河管理局尚未對脫困作業做出最新說明，也未透露運河何時可以恢復通航。

蘇伊士運河長達193公里，是全球貨運流量最大的水路之一。將原油從中東運往歐洲和北美的油輪往來於此，每日約有100萬桶石油經過此地。全球約12%的貿易和8%的液化天然氣，亦經由蘇伊士運河運輸。

蘇伊士運河管理局稍早時表示，周二早晨，由於沙塵暴導致能見度較差，且風速達到40節，長賜號「喪失操控能力」，進而擱淺。Inchcape表示，該船現仍處於與擱淺時相同位置，沒能移動。

「長賜號」這趟航程是由中國出發，駛往荷蘭鹿特丹。現在全體船員安全，且受到妥善照顧，船隻沒有汙染的報導傳出。