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北韓再發射彈道飛彈 一周內第二度發射

北韓再發射彈道飛彈 一周內第二度發射

世界新聞網／即時報導
北韓一周之內第二次發射飛彈。圖為北韓2019年9月10日清晨發射兩枚飛彈後，南韓民眾在車站觀看電視報導。（美聯社資料照片）
北韓一周之內第二次發射飛彈。圖為北韓2019年9月10日清晨發射兩枚飛彈後，南韓民眾在車站觀看電視報導。（美聯社資料照片）

北韓一周之內第二次發射飛彈。

日本防衛廳報導，在美東時間24日傍晚6時許，一枚疑似從北韓發射的彈道飛彈射入日本海。日方已警告船隻勿靠近。

北韓在上周末才發射了兩枚飛彈。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀上周訪問亞太地區後沒幾天，北韓在當地時間21日試射兩枚短程飛彈，是美國總統拜登上任後第一次。

拜登說北韓測試飛彈，顯示平壤政府完全沒有改變，不過美方將保持開放態度對話。

華盛頓郵報報導，北韓上周末發射了「多枚短程導彈」，多家媒體援引匿名美國官員的話證實了這一報導。華郵指北韓過去也曾以試射飛彈行動挑釁華盛頓和首爾當局，此次舉動是在挑戰拜登政府。

韓聯社則報導，北韓於21日朝半島西部海域發射2枚巡航飛彈，均為近程飛彈。消息人士表示，北韓發射的不是彈道飛彈，沒有違反聯合國安理會決議。不過令人奇怪的是，北韓未對飛彈大鳴大放，連日韓兩國也沒有任何反應，讓美方對金正恩的用意感到疑惑。

日前金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正曾發表談話，嚴厲譴責本月8日登場的美韓聯合軍演，強調南韓對北韓始終抱有「不正常的敵意」與「被害妄想」。金與正也警告拜登政府「若想睡個好覺」，就別在朝鮮半島自找麻煩。當時外界預期北韓很快會有「動作」，果然21日就付諸行動。

北韓 拜登 美國

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