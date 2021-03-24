我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GAC：長榮擱淺貨櫃輪已移靠岸邊 很快就能恢復航運

亞城到科州槍擊屠殺：槍枝管制的美式老毛病？

印度新增確診與死亡創今年新高 新變種病毒添憂

中央社新德里24日綜合外電報導
印度衛生部今天表示，發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新「雙重突變變種病毒」。在政府苦於因應單日新增確診與死亡病例雙創今年新高之際，這項發現更增對疫情的憂慮。 (美聯社)
印度衛生部今天表示，發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新「雙重突變變種病毒」。在政府苦於因應單日新增確診與死亡病例雙創今年新高之際，這項發現更增對疫情的憂慮。 (美聯社)

印度衛生部今天表示，發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新「雙重突變變種病毒」。在政府苦於因應單日新增確診與死亡病例雙創今年新高之際，這項發現更增對疫情的憂慮。

印度衛生部發布聲明說，對馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的病毒採樣所作基因定序與分析發現，病毒的變異不同於先前歸類為「引發疑慮變種」（variant of concern, VOC）的突變。

馬哈拉什特拉是印度疫情肆虐最嚴重的省份之一，不過衛生部說，還不清楚這種新型變種病毒是否導致當地或其他省份的疫情加劇。

印度已通報出現最早在英國、南非與巴西發現的變種病毒的一些病例。

印度今天通報，過去24小時新增4萬7262個確診病例，創下自去年11月以來的新高，累計確診病例達1170 萬，僅次於美國與巴西，並新增275死，創今年新高，累計死亡病例達16萬441人。

這個週末是印度教年度的荷麗節（Holi），若干省份在佳節前夕宣布禁止大規模人潮聚集。衛生部表示，「強烈」建議這些省份嚴禁公眾慶祝荷麗節。

印度 變種病毒 疫情

上一則

東京420人染疫創3月新高 宮城縣171例創歷史紀錄

下一則

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

延伸閱讀

紐約市25郵區陽性率逾10% 華社占4個 白思豪批州府放鬆過快

紐約市25郵區陽性率逾10% 華社占4個 白思豪批州府放鬆過快
泰姬瑪哈陵門票又漲 外國客想「一窺全貌」要付22美元

泰姬瑪哈陵門票又漲 外國客想「一窺全貌」要付22美元
印度大壺節逾億人將與會 衛生部憂疫情急升溫

印度大壺節逾億人將與會 衛生部憂疫情急升溫
紐約首例…布碌崙9旬婦 染巴西變種病毒

紐約首例…布碌崙9旬婦 染巴西變種病毒

熱門新聞

世界衛生組織（WHO）專家今天表示，他們可能建議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株蔓延的國家使用美國嬌生集團研發的疫苗。(路透)

世衛專家：變種病毒蔓延國家 擬建議使用嬌生疫苗

2021-03-17 13:50
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
民眾19日在洛杉磯韓國城手持「亞特蘭大停止仇恨亞裔」標語，抗議針對亞裔的仇恨攻擊。（Getty Images）

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

2021-03-21 11:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚

好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地
科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」