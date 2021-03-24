印度新增確診與死亡創今年新高 新變種病毒添憂

印度衛生部今天表示，發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新「雙重突變變種病毒」。在政府苦於因應單日新增確診與死亡病例雙創今年新高之際，這項發現更增對疫情的憂慮。 (美聯社)

印度 衛生部今天表示，發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新「雙重突變變種病毒 」。在政府苦於因應單日新增確診與死亡病例雙創今年新高之際，這項發現更增對疫情 的憂慮。

印度衛生部發布聲明說，對馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的病毒採樣所作基因定序與分析發現，病毒的變異不同於先前歸類為「引發疑慮變種」（variant of concern, VOC）的突變。

馬哈拉什特拉是印度疫情肆虐最嚴重的省份之一，不過衛生部說，還不清楚這種新型變種病毒是否導致當地或其他省份的疫情加劇。

印度已通報出現最早在英國、南非與巴西發現的變種病毒的一些病例。

印度今天通報，過去24小時新增4萬7262個確診病例，創下自去年11月以來的新高，累計確診病例達1170 萬，僅次於美國與巴西，並新增275死，創今年新高，累計死亡病例達16萬441人。

這個週末是印度教年度的荷麗節（Holi），若干省份在佳節前夕宣布禁止大規模人潮聚集。衛生部表示，「強烈」建議這些省份嚴禁公眾慶祝荷麗節。