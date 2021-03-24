我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GAC：長榮擱淺貨櫃輪已移靠岸邊 很快就能恢復航運

亞城到科州槍擊屠殺：槍枝管制的美式老毛病？

東京420人染疫創3月新高 宮城縣171例創歷史紀錄

中央社東京24日綜合外電報導
圖為東京新宿車站地下街周末人潮。中央社
圖為東京新宿車站地下街周末人潮。中央社

日本東京都今天新增420起2019冠狀病毒疾病確診病例，創3月新高紀錄；東北地區的宮城縣新增171例，創當地疫情爆發以來新高紀錄；沖繩縣新增68起確診病例，疫情回溫速度驚人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天通報新增420起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創3月以來單日新高紀錄，也是3月第2次出現單日逾400例，疫情持續呈現回溫情況。

延續約兩個半月的首都圈「緊急事態宣言」，剛於3月21日解除，但東京都疫情始終無法平息，昨天通報新增337起確診病例，持續呈現3月中旬以來微增趨勢。

宮城縣近來疫情快速升溫，今天又通報新增171起確診病例創下歷史新高，其中131例位於仙台市；宮城縣至今累計病例數達到5060例。

仙台市長郡和子表示，醫療現場已逼近醫療能量界限，如果確診病例再這樣增加下去的話，不得不檢討促請政府發布能採取更集中措施的「防止蔓延等重點措施」，及基於法律的「緊急事態宣言」。

宮城縣及仙台市本月18日已自行發布地方層級的「緊急事態宣言」，籲請仙台市內餐飲店等處所，從25日起縮短每天營業時間。

鄰近東京都的神奈川縣今天通報新增128起確診病例，雖然本月21日到23日連續3天單日確診低於百例，但今天又超過百例。全縣至今累計病例數達到4萬7340例。

大阪府今天通報新增262起確診病例，繼1月30日以來再度出現單日新增逾250例，也是中央層級的「緊急事態宣言」解除以來最多的一天。大阪府至今累計病例數為4萬9682例。

沖繩時報報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天下午在記者會宣布，今天新增68起確診病例，「疫情反彈（再度擴大）比想像中來得大」。

沖繩縣自行宣布的「緊急事態宣言」在2月底解除，目前每週新增確診病例是2月底時的大約3倍。玉城說，宣言解除後，感染擴大速度異常增加。

疫情 東京 日本

上一則

GAC：長榮擱淺貨櫃輪已移靠岸邊 很快就能恢復航運

下一則

印度新增確診與死亡創今年新高 新變種病毒添憂

延伸閱讀

染疫後出現「嗅覺倒錯」 聞玫瑰香像排泄物

染疫後出現「嗅覺倒錯」 聞玫瑰香像排泄物
眾議長剛打疫苗卻染疫 金兌錫也確診

眾議長剛打疫苗卻染疫 金兌錫也確診
巴西過去24小時新冠死亡逾3200人 創新高

巴西過去24小時新冠死亡逾3200人 創新高
紐約州眾議長剛接種疫苗卻染疫 眾議員金兌錫也確診

紐約州眾議長剛接種疫苗卻染疫 眾議員金兌錫也確診

熱門新聞

世界衛生組織（WHO）專家今天表示，他們可能建議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒株蔓延的國家使用美國嬌生集團研發的疫苗。(路透)

世衛專家：變種病毒蔓延國家 擬建議使用嬌生疫苗

2021-03-17 13:50
2015年，時任美國國務卿柯瑞（左）在巴黎近郊勒布爾熱「聯合國氣候變化大會」場邊，與中國氣候變遷事務特別代表解振華（右）交談。美聯社

美中阿拉斯加互嗆後再度交鋒 各懷鬼胎

2021-03-22 11:28
巴基斯坦總理康恩20日確診新冠肺炎。（路透）

巴基斯坦總理 接種2天後確診

2021-03-20 09:40
俄羅斯一名男子被棕熊追趕。(影片截圖)

男講電話下一秒竟遭棕熊追趕 拔腿狂奔到對街

2021-03-21 16:56
事發當下，另一艘剛好在「Ever Given」身後的貨運船「Maersk Denver」上，有人拍下這艘長榮海運的貨運船卡住的畫面並上傳到Instagran。取材自Instagram

長榮貨櫃輪「卡」蘇伊士運河 轉彎時擱淺 雙向大阻塞

2021-03-23 21:00
民眾19日在洛杉磯韓國城手持「亞特蘭大停止仇恨亞裔」標語，抗議針對亞裔的仇恨攻擊。（Getty Images）

不只美國 西方國家針對亞裔仇恨犯罪普遍增加

2021-03-21 11:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚

好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地
科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」