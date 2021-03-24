東京420人染疫創3月新高 宮城縣171例創歷史紀錄

圖為東京新宿車站地下街周末人潮。中央社

日本東京 都今天新增420起2019冠狀病毒疾病確診病例，創3月新高紀錄；東北地區的宮城縣新增171例，創當地疫情 爆發以來新高紀錄；沖繩縣新增68起確診病例，疫情回溫速度驚人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天通報新增420起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，創3月以來單日新高紀錄，也是3月第2次出現單日逾400例，疫情持續呈現回溫情況。

延續約兩個半月的首都圈「緊急事態宣言」，剛於3月21日解除，但東京都疫情始終無法平息，昨天通報新增337起確診病例，持續呈現3月中旬以來微增趨勢。

宮城縣近來疫情快速升溫，今天又通報新增171起確診病例創下歷史新高，其中131例位於仙台市；宮城縣至今累計病例數達到5060例。

仙台市長郡和子表示，醫療現場已逼近醫療能量界限，如果確診病例再這樣增加下去的話，不得不檢討促請政府發布能採取更集中措施的「防止蔓延等重點措施」，及基於法律的「緊急事態宣言」。

宮城縣及仙台市本月18日已自行發布地方層級的「緊急事態宣言」，籲請仙台市內餐飲店等處所，從25日起縮短每天營業時間。

鄰近東京都的神奈川縣今天通報新增128起確診病例，雖然本月21日到23日連續3天單日確診低於百例，但今天又超過百例。全縣至今累計病例數達到4萬7340例。

大阪府今天通報新增262起確診病例，繼1月30日以來再度出現單日新增逾250例，也是中央層級的「緊急事態宣言」解除以來最多的一天。大阪府至今累計病例數為4萬9682例。

沖繩時報報導，沖繩縣知事玉城鄧尼今天下午在記者會宣布，今天新增68起確診病例，「疫情反彈（再度擴大）比想像中來得大」。

沖繩縣自行宣布的「緊急事態宣言」在2月底解除，目前每週新增確診病例是2月底時的大約3倍。玉城說，宣言解除後，感染擴大速度異常增加。