長榮貨輪卡蘇伊士運河恐需多日排除 勢必打亂能源市場

長榮海運超大型貨櫃輪長賜號周二在蘇伊士運河造成的雙向航道阻塞，至少100艘輪船還在排隊等著過運河。 取材自推特@mercoglianos

博資訊報導，長榮海運（2603）超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河 造成的雙向航道阻塞，恐將干擾全球能源供應鏈。24日至少100艘輪船還在排隊等著過運河。

彭博指出，如果蘇伊士運河的通行受阻情況持續，歐洲與美國 仰賴此航道取得中東石油 的煉油廠，可能被迫要找替代的供應來源。如此一來，有可能推升替代地區石油的價格。同時，北海地區要輸往亞洲的原油，也將會暫停。

當地媒體 Cairo24 新聞引述蘇伊士運河管理局報導，可能得清除長賜號周邊的大量淤沙來排除擱淺，因此可能得花上兩、三天的時間，才能移動船身。先前已因新冠疫情一個頭兩個大的煉油業、石油交易商和石油生產商，現在更加頭痛。

船舶承攬商Banchero Costa & Co研究主管說：「以歐洲石油進口者而言，有許多替代交易可以避開蘇伊士運河。」據了解，美國與歐洲的石油買家可有的替代油源包括：北海、俄羅斯、西非與美國海灣等。

蘇伊士運河是能源運輸的重要航道，中東石油經由此水路輸往歐洲與美國。

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